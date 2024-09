Gagà Laboratorio révolutionne l’horlogerie avec ses nouvelles Labormatic Cinquanta et Bauhaus

Gagà Laboratorio, la création visionnaire de Ruben Tomella, fondateur de Gagà Milano, vient de dévoiler deux modèles spectaculaires lors des Geneva Watch Days 2024 : la Labormatic Cinquanta et la Labormatic Bauhaus. Ces garde-temps, bien que techniquement identiques, offrent deux interprétations radicalement différentes du design horloger contemporain.

La Labormatic Cinquanta : un voyage dans les années 50

La Labormatic Cinquanta rend hommage à l’âge d’or italien des années 1950. Son cadran aux couleurs pastel et ses chiffres arabes stylisés évoquent instantanément l’esthétique rétro de cette époque flamboyante. L’inspiration puise autant dans le renouveau économique italien d’après-guerre que dans l’architecture « Googie » américaine, créant un design qui rappelle à la fois un jukebox de milk-bar et une soucoupe volante.

La Labormatic Bauhaus : l’élégance industrielle réinventée

En contraste saisissant, la Labormatic Bauhaus opte pour une approche minimaliste et contemporaine. Sa palette de gris et ses lignes épurées incarnent ce que la marque qualifie d' »élégance industrielle ». Le cadran monotone, rythmé par des lignes radiales audacieuses, est subtilement animé par un indicateur de minutes rouge, ajoutant une touche d’utilité et de dynamisme à l’ensemble.

Un design innovant, une technologie de pointe

Les deux modèles partagent un boîtier de 42 mm en 7 parties, doté d’un fond transparent et d’un verre saphir bombé traité antireflet. Fidèle à l’ADN Gagà, la couronne est positionnée à 12 heures, rappelant les montres de poche d’antan. Les cornes, quant à elles, s’étirent dramatiquement, promettant une présence affirmée au poignet.

Un mouvement sophistiqué pour une lecture du temps unique

Au cœur de ces créations bat le calibre LJP-G100 de La Joux-Perret, offrant un affichage original combinant heures digitales et minutes analogiques. Cette configuration rappelle le concept de « jumping hour » vu sur la Reservoir Fastback, apportant une dimension ludique et technique à la lecture du temps.

Un bracelet sur mesure pour un confort optimal

Chaque montre est équipée d’un bracelet en cuir Saffiano fait main en Italie. Sa conception unique intègre un espace supplémentaire pour accommoder la couronne basse, bien que l’impact visuel de cet ajustement reste à confirmer une fois la montre au poignet.

L’avis de notre rédaction : une audace horlogère à suivre de près

Avec la Labormatic Cinquanta et la Labormatic Bauhaus, Gagà Laboratorio démontre sa capacité à réinventer les codes de l’horlogerie contemporaine. Ces deux modèles, proposés au prix de 3900 CHF chacun, s’adressent à des collectionneurs en quête d’originalité et de caractère.

La Labormatic Cinquanta séduira les amateurs de design rétro et de montres à forte personnalité. Son esthétique unique en fait un véritable objet de conversation, parfait pour ceux qui osent se démarquer.

La Labormatic Bauhaus, quant à elle, trouvera son public parmi les adeptes du minimalisme et du design industriel. Sa sobriété élégante, ponctuée de touches de couleur astucieuses, en fait une pièce versatile et contemporaine.

Dans les deux cas, Gagà Laboratorio prouve qu’il est possible de créer des montres techniquement sophistiquées tout en conservant une forte identité visuelle. Ces créations audacieuses marquent indéniablement un tournant dans l’univers de l’horlogerie de niche, offrant aux collectionneurs une alternative rafraîchissante aux designs plus conventionnels. Reste à voir comment ces montres se comporteront au quotidien, mais leur potentiel est indéniable.