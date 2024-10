Gaga Laboratorio : la nouvelle marque horlogère qui va bouleverser les codes du luxe en 2024 !

in

L’été 2024 a marqué l’arrivée fracassante d’une nouvelle marque sur la scène horlogère : Gaga Laboratorio. Derrière ce nom intriguant se cache un concept novateur qui promet de secouer le monde des montres de luxe. Découvrez comment cette marque, née de la collaboration entre un homme d’affaires passionné et un artiste visionnaire, s’apprête à redéfinir les standards de l’horlogerie haut de gamme.

Une alliance unique entre créativité et business

Gaga Laboratorio est le fruit d’une rencontre improbable entre Ruben Tomella, le fondateur financier de Gaga Milano, et Mo Coppoletta, un artiste et designer aux multiples talents. Cette alliance permet à la créativité de s’exprimer pleinement, libérée des contraintes financières habituelles. Le résultat ? Des montres qui osent sortir des sentiers battus, alliant émotion, beauté et innovation.

Mo Coppoletta : l’âme créative de Gaga Laboratorio

Mo Coppoletta n’est pas un horloger comme les autres. Artiste tatoeur reconnu, il apporte à Gaga Laboratorio sa vision unique du design et son amour des belles textures. Sa polyvalence lui permet de créer une identité de marque cohérente, du logo aux montres elles-mêmes. Le site web et les produits Gaga Laboratorio reflètent sa passion pour le design vintage et l’art typographique audacieux.

Les Labormatic : des montres qui défient les conventions

Les deux premiers modèles de Gaga Laboratorio, la Labormatic Cinquanta verte et la Labormatic Bauhaus bleue, s’inspirent des appareils électroménagers italiens du milieu du siècle dernier. Ces montres réinventent le concept de l’accessoire fonctionnel transformé en objet d’art. Avec leurs boîtiers de 42 mm de large et 13,3 mm d’épaisseur, elles offrent un confort optimal au poignet tout en faisant une véritable déclaration de style.

Un affichage du temps révolutionnaire

Les Labormatic se distinguent par leur manière unique d’afficher l’heure. Au lieu des aiguilles traditionnelles, elles utilisent des disques rotatifs et une aiguille des minutes repensée. Cette conception audacieuse offre une lecture du temps originale tout en conservant une esthétique épurée et fascinante.

Un mouvement suisse de haute précision

Les montres Labormatic sont propulsées par le mouvement automatique suisse La Joux-Perret G100. Fonctionnant à 4 Hz avec une réserve de marche d’environ deux jours, ce calibre de qualité est visible à travers le fond transparent. Le rotor personnalisé, inspiré du logo Gaga Laboratorio, ajoute une touche d’originalité supplémentaire.

Un prix compétitif pour un luxe accessible

Avec un prix fixé à 3 900 francs suisses, les Gaga Laboratorio Labormatic se positionnent comme une alternative séduisante aux grandes marques suisses de luxe. Elles offrent un rapport qualité-prix exceptionnel, combinant design innovant, mouvement de qualité et finitions haut de gamme.

L’avenir prometteur de Gaga Laboratorio

Si les Labormatic rendent hommage à l’héritage de Gaga Milano, elles ne sont que le début de l’aventure Gaga Laboratorio. Mo Coppoletta et son équipe ont déjà de nombreuses idées en réserve pour l’avenir de la marque. Les amateurs d’horlogerie peuvent s’attendre à de nouvelles surprises dans les années à venir.

Gaga Laboratorio représente une bouffée d’air frais dans l’univers parfois conservateur de l’horlogerie de luxe. En combinant l’expertise business de Ruben Tomella et la vision artistique de Mo Coppoletta, la marque prouve qu’il est possible de créer des montres à la fois innovantes, élégantes et accessibles. Pour les passionnés d’horlogerie en quête de nouveauté, les Labormatic sont sans aucun doute les montres à surveiller de près en 2024 !