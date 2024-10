G-SHOCK présente la MRG-B2000JS-1A “Juryoku-Maru: San” : une édition limitée inspirée d’un katana exceptionnel

G-SHOCK ajoute à sa collection de montres inspirées par les samouraïs avec la sortie de la MRG-B2000JS-1A en édition limitée, un hommage raffiné au savoir-faire des maîtres forgerons japonais. Inspirée d’un katana unique spécialement commandé par Casio, cette montre exclusive propose une combinaison audacieuse d’art traditionnel et de technologie moderne, avec une sortie prévue pour novembre.

Un hommage au katana “Juryoku-Maru: San”

La MRG-B2000JS-1A puise son inspiration dans une épée traditionnelle nommée “Juryoku-Maru: San”, forgée par le célèbre maître forgeron japonais Teruhira Kamiyama. Ce katana a été réalisé exclusivement pour Casio, et le nom de l’épée a même été gravé à la main en kanji au dos du boîtier de la montre, conférant à chaque exemplaire un caractère unique et prestigieux.

Cette pièce s’inscrit dans la lignée des modèles samouraïs de G-SHOCK, à l’image de la MRG-B2000 “Shougeki-Maru: Gai” dévoilée l’année dernière. Ces éditions limitées incarnent l’esprit des guerriers d’antan, en mariant des éléments de conception artisanale traditionnelle avec la robustesse emblématique des montres G-SHOCK.

Un boîtier en titane recristallisé : un hommage à la lame du katana

La MRG-B2000JS-1A présente un boîtier conçu dans un titane hybride recristallisé, rappelant l’aspect frappant et scintillant de la lame du katana. Ce matériau innovant n’est pas seulement esthétique mais aussi incroyablement résistant, permettant à cette montre d’allier robustesse et élégance, dans la plus pure tradition de G-SHOCK.

Le bracelet en alliage de titane est orné d’un motif distinct inspiré de l’art de la laque Aogai, œuvre de l’artisan renommé Mamoru Nomura. La laque de nacre bleue utilisée pour ce motif reproduit le splendide fourreau du katana original, offrant à la montre une esthétique raffinée et distincte, symbolisant l’artisanat japonais à son plus haut niveau.

Caractéristiques techniques et détails de la MRG-B2000JS-1A

La MRG-B2000JS-1A n’est pas seulement une montre, mais une pièce de collection pour les passionnés d’horlogerie et de culture japonaise. Voici un aperçu des principales caractéristiques de ce modèle :

Matériau du boîtier : titane recristallisé, assurant une résistance optimale aux chocs.

: titane recristallisé, assurant une résistance optimale aux chocs. Bracelet en titane avec motifs inspirés de la laque Aogai, offrant une esthétique unique.

avec motifs inspirés de la laque Aogai, offrant une esthétique unique. Gravure en kanji au dos du boîtier, réalisée par le maître Teruhira Kamiyama.

au dos du boîtier, réalisée par le maître Teruhira Kamiyama. Edition limitée : seulement 800 exemplaires disponibles, renforçant son exclusivité.

Un prix à la hauteur de son exclusivité

Disponible en novembre, la MRG-B2000JS-1A sera vendue au prix de 8 000 USD (environ 7 600 €). Ce tarif reflète non seulement l’ingénierie avancée de G-SHOCK, mais aussi l’art et la symbolique imprégnés dans chaque détail de la montre. Destinée aux passionnés et aux collectionneurs, cette édition limitée s’annonce déjà comme une pièce incontournable pour les amateurs d’horlogerie japonaise et de culture samouraï.

Avec la MRG-B2000JS-1A “Juryoku-Maru: San”, G-SHOCK démontre à nouveau sa capacité à marier innovation et tradition, et offre aux passionnés une montre qui incarne à la fois la robustesse et la richesse artistique du Japon.