G-Shock Full Metal Red Ion GMWB5000RD-4 : Trois mois au poignet avec cette montre incontournable !

Depuis son lancement en 2018, la collection G-Shock Full Metal a rencontré un franc succès auprès des médias et des consommateurs. Parmi les nombreuses déclinaisons proposées, le modèle Red Ion GMWB5000RD-4 se distingue par son look à la fois tendance et robuste. Retour sur trois mois passés en sa compagnie.

Un design iconique revisité en métal rouge purpurin

La G-Shock Full Metal Red Ion GMWB5000RD-4 reprend les codes esthétiques de la toute première G-SHOCK, la DW5000C de 1983, avec son boîtier carré de 49,3 x 43,2 mm et son cadran à affichage numérique doté d’un motif « brique » distinctif. Le tout est sublimé par une teinte rouge purpurine baptisée « Red Ion », qui apporte une touche de modernité à ce classique intemporel.

La lunette plate arbore une finition brossée et les gravures signatures de G-Shock, tandis que le reste du boîtier joue la carte du polissage, avec de discrets accents brossés sur les maillons du bracelet métallique intégré.

Une sensation de robustesse et d’élégance au poignet

Avec ses 96 grammes (contre 52 grammes pour la GWM5610-1 en résine), la G-Shock Full Metal Red Ion se fait clairement sentir au poignet, lui conférant un côté plus formel que les modèles en résine classiques. Pour autant, elle n’en reste pas moins robuste et prête à affronter toutes les situations, grâce à sa construction solide et bien finie :

Fond vissé

Alternance de surfaces polies et brossées

Poussoirs légèrement plus grands et plus fermes pour une utilisation plus agréable

Un cadran riche en fonctionnalités, fidèle à l’esprit G-Shock

Outre son affichage LCD inversé (chiffres clairs sur fond sombre) qui lui confère un look plus affirmé, le cadran de la G-Shock Full Metal Red Ion regorge de fonctions pratiques, parmi lesquelles :

Connectivité Bluetooth pour un appairage avec l’application G-Shock

Technologie Multi-Band 6 Atomic Timekeeping pour une précision optimale

Chronographe au 1/100e de seconde

Éclairage LED pour une lisibilité nocturne

Indication de l’heure mondiale

4 alarmes quotidiennes

Minuteur à rebours

Étanche à 200 mètres, cette G-Shock est également dotée de la technologie « Tough Solar », lui assurant une autonomie quasi illimitée tant qu’elle est portée régulièrement et exposée à la lumière.

Un modèle convaincant, aussi à l’aise en ville qu’en pleine action

Proposée à 600 $, la G-Shock Full Metal Red Ion GMWB5000RD-4 offre aux fans de la marque et aux néophytes une montre robuste et bien construite, intégrant le meilleur des technologies et du design de G-Shock. Son coloris rouge vif s’est avéré étonnamment facile à accorder avec la plupart de mes tenues, lui permettant de s’immiscer durablement dans ma rotation horlogère depuis son acquisition.

Après trois mois passés à son poignet, force est de constater que cette G-Shock Full Metal Red Ion a su me séduire par sa polyvalence et son look unique. Une montre qui saura plaire à tous ceux qui recherchent une pièce à la fois tendance, fiable et capable de les accompagner dans toutes leurs aventures, qu’elles aient lieu en ville ou en pleine nature !