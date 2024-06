G-SHOCK dévoile une montre 6900 patriotique pour le 4 juillet – Un hommage vibrant à l’esprit de l’Independence Day !

À l’approche du 4 juillet, Casio révèle une toute nouvelle G-SHOCK inspirée par l’esprit patriotique de l’Independence Day. Nouveau membre de la gamme 6900, la DW6900US24-2 revisite le modèle original de 1995 avec une approche design contemporaine.

Un design iconique revisité aux couleurs des États-Unis

Logée dans un boîtier rond, cette G-SHOCK arbore le célèbre affichage « triple oeil » avec un grand bouton frontal, caractéristique de la série 6900. Lors de son lancement initial, cette collection marquait une nette évolution par rapport aux anciens designs carrés de G-SHOCK, comme celui de la DW5000C.

La DW6900US24-2 se distingue par son fond de boîtier en acier inoxydable gravé d’étoiles et de rayures, en clin d’œil à la fête nationale américaine. Des détails rouges et bleus rehaussent la lunette navy et le cadran miroir, tandis que la boucle du bracelet arbore un rouge vif avec de grandes étoiles blanches.

Un rétro-éclairage aux couleurs du drapeau américain

Le bouton frontal de la montre, orné du marqueur « G » classique de Casio présent sur la DW6900 depuis plusieurs années, active un rétro-éclairage EL qui illumine le cadran aux couleurs du drapeau américain.

Des fonctionnalités pratiques et une résistance à toute épreuve

Côté spécifications, cette nouvelle G-SHOCK offre une étanchéité à 200 mètres, ainsi qu’une alarme multifonction, un compte à rebours et un chronographe précis au 1/100e de seconde. De quoi accompagner les aventuriers dans tous leurs défis, qu’ils aient lieu sur terre ou en mer.

Disponible dès maintenant à 130 $

La DW6900US24-2 est d’ores et déjà disponible en ligne et dans la boutique G-SHOCK de Soho, au prix de 130 $ USD. Ne manquez pas de découvrir cette montre unique en images dans la galerie ci-dessus.

Avec cette nouvelle déclinaison de la 6900, G-SHOCK rend un vibrant hommage à l’Independence Day et à l’esprit patriotique américain. Une pièce collector qui saura séduire les amateurs de montres originales et les passionnés d’histoire, désireux d’arborer fièrement les couleurs de l’Oncle Sam à leur poignet. Nul doute que cette édition spéciale fera sensation lors des célébrations du 4 juillet !