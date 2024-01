G-SHOCK dévoile le nouveau Rangeman GPR-H1000: La montre robuste pour les aventuriers

La marque emblématique de montres résistantes, G-SHOCK, annonce l'arrivée imminente du Rangeman GPR-H1000. Ce modèle haut de gamme est spécialement conçu pour les amateurs de trekking et d'aventures en extérieur. Avec sa sortie prévue au Japon pour le 19 janvier, le GPR-H1000 promet d'allier durabilité, fonctionnalités de survie avancées, et outils de suivi de la santé.

Conception Robuste et Caractéristiques Techniques

Le Rangeman GPR-H1000 s'inscrit dans la lignée des montres G-SHOCK, connues pour leur robustesse quasi indestructible. Capable de résister à des immersions jusqu'à 200 mètres sous l'eau, elle est également conçue pour absorber les chocs les plus violents. Sa structure est renforcée par des gardes en métal situés sur les côtés, protégeant ainsi la montre contre les impacts et l'intrusion de boue grâce à ses boutons Mud Resist.

Aux côtés de cette durabilité physique s'ajoutent des caractéristiques techniques pensées pour l'extérieur. On retrouve ainsi un GPS intégré, un compas électronique, un capteur de pression atmosphérique et un thermomètre. Ces outils se révèlent essentiels pour ceux qui s'aventurent en terrains inconnus et souhaitent avoir accès à des informations précises sur leur environnement.

Fonctionnalités Dédiées aux Aventuriers

GPS fonctionnel pour une localisation précise

Boussole électronique pour l'orientation

Capteur de pression (altimètre/baromètre)

Thermomètre intégré

Ces fonctionnalités font du Rangeman GPR-H1000 un compagnon idéal pour les trekkers désireux de s'équiper d'une montre capable non seulement de supporter les défis physiques mais aussi d'offrir des données vitales lors d'expéditions.

Suivi Santé et Fitness Intégrés

L'aspect santé n'est pas négligé avec une série de capteurs centrés sur le suivi fitness. Un moniteur de fréquence cardiaque est intégré directement dans la montre, aux côtés d'un accéléromètre et d'un gyroscope. Ces éléments permettent aux utilisateurs non seulement de surveiller leurs progrès sportifs mais aussi leur état de santé général lors d'activités soutenues.

Cette nouvelle génération du Rangeman propose donc une solution complète pour ceux qui cherchent à allier aventure en plein air et suivi rigoureux de leur condition physique.

Design et Disponibilité

Le Rangeman GPR-H1000 se présente sous deux coloris distincts : un jaune vif qui ne passera pas inaperçu et une version gris-noir rehaussée d'accents jaunes. Ces choix confèrent à la montre un look audacieux correspondant bien à son positionnement sur le marché outdoor.

Annoncé au prix de $460 Euros, chaque modèle peut dès à présent être précommandé via le site officiel japonais de G-SHOCK. Bien que la date précise n'ait pas encore été communiquée, l'attente autour d'une sortie internationale est palpable chez les amateurs et professionnels du monde entier.