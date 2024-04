Furlan Marri lance une édition limitée avec Auro Montanari : Esthétique vintage et technologie Suisse moderne

En collaboration avec le célèbre collectionneur Auro Montanari, Furlan Marri lance ses premiers chronographes mécaniques Swiss-made, dont une édition spéciale pour Revolution, au prix de 2750 Euros hors taxes.

Une nouvelle ère pour Furlan Marri

Furlan Marri, la marque qui a conquis le monde horloger avec ses chronographes mecha-quartz japonais, franchit une nouvelle étape. Après avoir remporté le prix de la Révélation Horlogère au Grand Prix d'Horlogerie de Genève, le duo dynamique, composé d'Andrea Furlan et Hamad Al Marri, propose maintenant trois nouveaux chronographes mécaniques fabriqués en Suisse, en collaboration avec Auro Montanari, une figure emblématique de la collection de montres.

Lancement des premiers chronographes mécaniques de la marque

Design rétro moderne associé à des matériaux de haute qualité

Des designs qui marquent

Les nouveaux chronographes Furlan Marri se distinguent par leur boîtier innovant et leurs poussoirs en forme d'olive, une signature esthétique qui rappelle les montres classiques de marques comme Breitling et Omega des années 1930. Chaque modèle présente un cadran soigneusement conçu, offrant des variantes en bleu, taupe et un duo saumon et noir pour l'édition spéciale Revolution.

Cadran à deux tons pour l'édition spéciale Revolution

Poussoirs Tasti Tondi et forme d'olive selon les modèles

Un calibre suisse de précision

Au cœur de ces garde-temps se trouve le calibre AMT5100 de Sellita, un mouvement de chronographe à retour en vol manuel qui souligne l'engagement de Furlan Marri envers la qualité et la précision. Ce mouvement, avec finition plaquée or rose et un pont personnalisé, illustre l'excellence technique au service d'une esthétique raffinée.

Mouvement manuel Sellita AMT5100 avec finition haut de gamme

58 heures de réserve de marche et vis en acier bleui

L'élégance fonctionnelle

Ces montres ne sont pas seulement des pièces d'exposition; elles sont conçues pour être portées et appréciées au quotidien. Le boîtier de 38mm assure un confort optimal, tandis que la résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres garantit une durabilité adaptée aux activités modernes. Le bracelet en cuir italien avec système de libération rapide offre à la fois confort et praticité.

Boîtier en acier inoxydable de 38 mm, adapté à toutes les occasions

Étanchéité jusqu'à 50 mètres, idéale pour les défis quotidiens

Les nouveaux chronographes Furlan Marri, développés en collaboration avec Auro Montanari, marquent un tournant pour la marque, alliant le design traditionnel des montres de pilote à des innovations modernes. Disponibles dès le 7 décembre, ces montres représentent une fusion parfaite de l'artisanat horloger suisse et de l'esthétique contemporaine, faisant d'elles des pièces incontournables pour les amateurs de montres et les collectionneurs.

Disponibilité limitée à 270 pièces par référence, plus 30 coffrets de collection

Prix : 2750 Euros hors taxes, une valeur exceptionnelle pour des montres de cette qualité

Ces chronographes ne sont pas seulement des instruments de mesure du temps, mais de véritables œuvres d'art à porter au poignet, conçues pour ceux qui apprécient l'horlogerie fine et le style impeccable.