Fuite des photos de la Galaxy Watch 7 Ultra… et ce n’est pas ce qu’on attendait !

À quelques semaines de son prochain lancement, la Galaxy Watch 7 Ultra représente la nouvelle génération de la montre connectée de Samsung. Les fans de la marque attendent avec impatience de la voir… et il semblerait que ce soit maintenant chose faite. Récemment, des images de ce qui serait la Galaxy Watch 7 Ultra ont fuité, suscitant surprise et déception chez de nombreux adeptes de ces montres intelligentes. Car si les caractéristiques techniques de la montre sont alléchantes, son apparence est pour le moins… inhabituelle.

Un design étrange qui déçoit

Les photos divulguées par des sources telles que OnLeaks révèlent un design qui s'éloigne des attentes des fans. Loin de l'aspect novateur et futuriste escompté, la montre arbore un look plus conservateur et robuste. Avec ses bords épais et son style rappelant les montres de sport traditionnelles, l'esthétique de la Galaxy Watch 7 Ultra n'a pas réussi à impressionner ceux qui espéraient un appareil élégant et moderne.

Beaucoup l'ont décrite comme une malheureuse tentative d'innover avec une forme circulaire carrée qui ne correspond pas à ce à quoi les fans étaient habitués. De plus, Samsung semble avoir ajouté un troisième bouton rond dont on ne connaît pas encore la fonction exacte. L'écran reste rond, similaire à la précédente version classique de la Galaxy Watch.

Des spécifications techniques en demi-teinte

Au-delà du design, les caractéristiques techniques de la Galaxy Watch 7 Ultra ont également suscité le débat. Si les images suggèrent des améliorations en termes de durabilité et de résistance (avec un accent mis sur la certification MIL-STD-810G et l'étanchéité jusqu'à 50 mètres), les innovations technologiques ne sont pas aussi révolutionnaires qu'espéré.

On parle d'un processeur plus puissant, peut-être le nouveau chipset Exynos W1000 en 3 nm qui égalerait les performances de la puce de l'Apple Watch, et d'une autonomie de batterie accrue. Mais on ne constate pas d'avancées significatives dans les fonctions de santé ou de suivi qui feraient vraiment la différence par rapport à la concurrence.

Entre déception et attentes

Sur divers forums et réseaux sociaux, certains utilisateurs expriment leur déception, estimant que Samsung a joué la sécurité sans suffisamment innover avec ce nouveau modèle. D'autres, en revanche, apprécient le pari d'un design plus résistant et robuste, voyant dans la Galaxy Watch 7 Ultra un appareil idéal pour une utilisation dans des conditions extrêmes et des activités de plein air.

Malgré les critiques initiales, beaucoup fondent encore leurs espoirs sur le lancement officiel de la Galaxy Watch 7 Ultra. Les fuites, bien que révélatrices, ne disent pas toujours toute la vérité. Il est possible que Samsung réserve quelques surprises qui n'ont pas été dévoilées sur les images divulguées.

Espérons que dans quelques semaines, nous saurons si cette déception n'était qu'un leurre ou si la marque devra redoubler d'efforts pour impressionner ses fans. Le suspense reste entier jusqu'à la présentation officielle de cette nouvelle montre connectée Samsung très attendue !