Frederique Constant dévoile sa Classic Moonphase Date Manufacture en or blanc : une exclusivité horlogère à couper le souffle ?

Frederique Constant frappe fort en dévoilant une édition limitée de sa célèbre Classic Moonphase Date Manufacture. Avec son boîtier en or blanc et son cadran en malachite, cette pièce d’exception promet d’éblouir les collectionneurs lors des Geneva Watch Days 2024. Plongeons dans l’univers raffiné de cette montre qui allie tradition horlogère et innovation technique.

Un écrin précieux : l’or blanc à l’honneur

La maison genevoise Frederique Constant surprend en habillant sa Classic Moonphase Date Manufacture d’un boîtier en or blanc de 41 mm. Ce choix audacieux souligne le caractère exclusif de cette édition limitée à seulement 36 exemplaires :

– Une rareté pour la marque, peu habituée à travailler ce métal noble

– Un gage d’excellence et de raffinement absolu

– Une pièce destinée aux collectionneurs les plus exigeants

La malachite : un cadran d’exception

Pour la première fois de son histoire, Frederique Constant orne le cadran de sa montre de malachite :

– Une pierre naturelle aux nuances de vert subtiles

– Un contraste saisissant avec l’éclat de l’or blanc

– Un écrin parfait pour mettre en valeur les complications

Complications horlogères : la lune et la date à l’honneur

La Classic Moonphase Date Manufacture tire son nom de ses deux complications majeures, harmonieusement intégrées à 6 heures :

– Un affichage des phases de lune poétique

– Une date à aiguille, héritage de la tradition horlogère

– Un ensemble argent sur un ciel étoilé gris-vert, en parfaite harmonie avec le cadran

Le design épuré se voit sublimé par :

– Des aiguilles et index affinés pour plus d’élégance

– Un chemin de fer périphérique renforçant la lisibilité

Le calibre FC-716 : le cœur battant de l’excellence

Au cœur de cette merveille horlogère pulse le calibre manufacture FC-716 :

– Un mouvement automatique de haute précision

– Une fréquence de 4 Hz pour une fiabilité optimale

– Une généreuse réserve de marche de 72 heures

– Des finitions raffinées visibles à travers le fond transparent

Un bracelet à la hauteur de l’exception

Pour parfaire cet ensemble d’exception, Frederique Constant a opté pour :

– Un bracelet en cuir de crocodile vert foncé

– Une boucle déployante assortie au boîtier en or blanc

– Un confort optimal au porter

Une pièce de collection promise à un bel avenir

La Frederique Constant Classic Moonphase Date Manufacture en or blanc s’annonce comme l’une des stars des Geneva Watch Days 2024 :

– Une production limitée à 36 exemplaires numérotés

– Disponible à partir de septembre 2024

– Un prix de 29 995 dollars, reflet de son caractère d’exception

Cette création audacieuse de Frederique Constant repousse les limites du raffinement horloger. Alliant matériaux nobles, complications traditionnelles et design contemporain, la Classic Moonphase Date Manufacture en or blanc s’impose comme une pièce de collection incontournable pour les amateurs d’horlogerie fine.

Serez-vous l’un des 36 privilégiés à pouvoir arborer ce chef-d’œuvre à votre poignet ? Le compte à rebours est lancé pour les collectionneurs les plus passionnés !