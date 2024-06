Frederique Constant dévoile la Classic Moonphase Date Manufacture en Or 18 Carats en édition limitée

Frederique Constant révèle la version la plus exclusive à ce jour de sa Classic Moonphase Date Manufacture, en lançant désormais le modèle dans un boîtier en or rose massif 18 carats. Pour souligner son exclusivité, le modèle est limité à 150 pièces numérotées.

Un nouveau calibre manufacture FC-716 au cœur de la montre

Au cœur de la Classic Moonphase Date Manufacture se trouve le tout nouveau mouvement manufacture FC-716, qui bénéficie d’une garantie de cinq ans. Visible à travers un fond saphir au dos du boîtier de 40 mm, le nouveau calibre manufacture est décoré de perlage et de Côtes de Genève en forme d’éventail.

Basé sur le calibre FC-715, il bat à une fréquence de 4 Hz et dispose d’une réserve de marche de 72 heures. Les trois aiguilles des heures, des minutes et des secondes, découpées à la main, tournent autour d’un cadran argenté avec une fine finition soleil.

Un affichage élégant des phases de lune et de la date

L’indicateur éponyme des phases de lune est situé à 6 heures et est combiné avec une date par aiguille. Ce placement harmonieux offre une lecture intuitive des informations tout en préservant l’esthétique épurée du cadran.

La lisibilité est assurée par des index appliqués et des aiguilles en or rose, qui se détachent élégamment sur le fond argenté. La date est indiquée par une aiguille centrale qui pointe vers les chiffres imprimés sur un anneau périphérique, ajoutant une touche de sophistication à l’ensemble.

Un habillage raffiné pour une montre d’exception

La Frederique Constant Classic Moonphase Date Manufacture est accompagnée d’un élégant bracelet en cuir d’alligator bleu marine avec une surpiqûre assortie qui complète l’apparence classe de la montre. Ce bracelet, doux et souple, offre un confort optimal au poignet tout en s’accordant parfaitement avec le boîtier en or rose.

Le boîtier de 40 mm en or rose massif 18 carats apporte une touche d’exclusivité et de prestige à cette édition limitée. Avec ses finitions polies et brossées, il reflète la lumière de manière subtile et élégante, mettant en valeur les courbes harmonieuses de la montre.

Une édition limitée exclusive à un prix prestigieux

Le prix de ce garde-temps d’exception est fixé à environ 19 000 $ (prix converti en dollars américains), ce qui reflète la qualité des matériaux utilisés, le savoir-faire horloger déployé et la rareté de cette édition limitée à seulement 150 exemplaires numérotés.

Avec la Classic Moonphase Date Manufacture en or rose 18 carats, Frederique Constant propose aux amateurs et collectionneurs une pièce horlogère raffinée, alliant tradition et modernité. Cette montre incarne l’expertise technique et l’élégance intemporelle qui font la renommée de la marque genevoise, tout en offrant l’exclusivité d’une édition limitée prestigieuse. Un must-have pour les passionnés de belle horlogerie en quête d’une montre à la fois rare et éternelle.