Frederique Constant Classic Moonphase Date Manufacture or rose : l’élégance horlogère en édition limitée

Frederique Constant frappe fort avec une nouvelle version exclusive de sa Classic Moonphase Date Manufacture. Cette édition limitée en or rose 18 carats allie savoir-faire horloger et raffinement esthétique. Plongeons dans les détails de ce garde-temps d’exception qui promet de séduire les collectionneurs les plus exigeants.

Une édition limitée prestigieuse

La Frederique Constant Classic Moonphase Date Manufacture or rose se distingue par :

Un boîtier en or rose 18 carats massif

Une production limitée à 150 exemplaires numérotés

Un design classique sublimé par des matériaux nobles

Cette version représente le summum de la collection Classic Moonphase Date Manufacture.

Un nouveau calibre manufacture FC-716

Au cœur de cette Frederique Constant Classic Moonphase Date Manufacture or rose bat le calibre FC-716 :

Mouvement manufacture de nouvelle génération

Garantie exceptionnelle de 5 ans

Décorations soignées : perlage et Côtes de Genève en éventail

Fréquence : 4 Hz (28 800 alt/h)

Réserve de marche : 72 heures

Ce mouvement, visible à travers un fond saphir, est basé sur le calibre FC-715 éprouvé de la marque.

Un design classique et raffiné

Caractéristiques esthétiques marquantes :

Boîtier de 40 mm en or rose 18 carats

Cadran argenté avec finition soleil

Aiguilles des heures, minutes et secondes découpées à la main

Indicateur de phase de lune à 6 heures

Aiguille de date périphérique

Un bracelet assorti pour une élégance complète

La Frederique Constant Classic Moonphase Date Manufacture or rose est dotée d’un bracelet :

En alligator bleu marine

Coutures ton sur ton

Parfaitement assorti à l’esthétique classique de la montre

Un investissement dans l’excellence horlogère

Prix indicatif : environ 17 700 euros

La nouvelle Frederique Constant Classic Moonphase Date Manufacture or rose incarne l’excellence horlogère accessible chère à la marque genevoise. Cette édition limitée allie le prestige de l’or rose à la sophistication d’un mouvement manufacture, le tout dans un design intemporel.

Que vous soyez collectionneur averti ou amateur d’horlogerie fine, cette Frederique Constant saura vous séduire par son raffinement et sa rareté. Elle représente une opportunité unique d’acquérir une pièce d’exception alliant tradition horlogère suisse et élégance contemporaine.

Avec seulement 150 exemplaires disponibles, cette Frederique Constant Classic Moonphase Date Manufacture or rose promet de devenir rapidement un objet de convoitise pour les passionnés d’horlogerie du monde entier.