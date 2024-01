Franck Muller dévoile deux montres en édition limitée à l’effigie du dragon pour le Nouvel An Lunaire

Célébration horlogère de luxe pour l'année du Dragon : Franck Muller enchante le Nouvel An Lunaire avec des garde-temps exclusifs.

Franck Muller et l'artiste Ryoko Kaneta : une collaboration artistique

Le prestigieux horloger suisse Franck Muller s'est associé à la talentueuse artiste japonaise Ryoko Kaneta pour la création d'un modèle inédit, célébrant ainsi l'arrivée de l'année du Dragon. Ryoko Kaneta, connue pour ses toiles oniriques intégrant des éléments de style anime, apporte sa touche artistique à cette édition spéciale. Le résultat est un véritable hommage au savoir-faire et à la créativité sans borne de la Maison Franck Muller.

La montre Cintrée Curvex Ryoko Kaneta Dragon, avec son boîtier tonneau courbé si caractéristique, se pare d'une teinte bleu Tiffany élégante sur un cadran guilloché. Le dragon, symbole clé de cette édition, se présente sous forme d'une série de figures anthropomorphiques cachées derrière les numéraux arabes. Ce modèle de 33 mm de largeur est mû par le calibre automatique MVT FM 2536-SC offrant une réserve de marche de 42 heures et doté d'un système rotor bidirectionnel.

Les variantes Vanguard Dragon Slim Skeleton : un trio aux couleurs captivantes

Parallèlement, Franck Muller enrichit sa collection avec trois interprétations du modèle Vanguard Dragon Slim Skeleton : Rouge, Vert et Color Dreams. Chacune arbore une gravure exclusive du dragon sur le fond du boîtier et se distingue par des nuances colorées spécifiques :

Le modèle Rouge se caractérise par un cristal saphir teinté assorti au cadran.

Le Vert présente également un cristal saphir teinté dans les tons correspondants.

Enfin, Color Dreams joue sur la polychromie avec des numéraux multicolores et un fond transparent.

Tous ces modèles sont logés dans des boîtiers tonneau sertis de diamants pavés qui rehaussent leur allure luxueuse. Les cadrans ouverts révèlent les mouvements squelettés maison, démontrant ainsi le savoir-faire horloger exceptionnel de Franck Muller.

Editions limitées et exclusivité régionale

L'édition limitée Cintrée Curvex Ryoko Kaneta Dragon sera produite à seulement 500 exemplaires. Pour ce qui est des modèles Vanguard Dragon Slim Skeleton, la production est encore plus restreinte avec uniquement 10 pièces disponibles par variante colorée. Ces créations horlogères sont réservées en exclusivité pour la région Asie-Pacifique, témoignant du positionnement stratégique de Franck Muller sur les marchés où le Nouvel An Lunaire occupe une place prépondérante dans la culture locale.

Pour obtenir davantage d'informations sur ces chefs-d'œuvre horlogers ou pour admirer leur beauté exceptionnelle, les intéressés sont invités à visiter le site officiel de Franck Muller. Ces montres ne manqueront pas d'attirer l'attention des collectionneurs et amateurs d'horlogerie fine désireux de marquer le Nouvel An Lunaire avec éclat et distinction.