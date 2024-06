Franck Muller célèbre les 50 ans d’AC/DC avec deux éditions limitées de la Vanguard – Des montres collectors dans un flight case de concert !

À l’occasion du 50e anniversaire du groupe de rock légendaire AC/DC, Franck Muller dévoile deux éditions limitées de sa célèbre montre Vanguard. Déclinées en acier inoxydable poli ou en titane noirci, ces pièces collectors rendent hommage à l’univers musical du groupe et sont livrées dans un flight case digne des plus grandes tournées.

Deux versions exclusives limitées à 50 exemplaires chacune

Pour célébrer les 50 ans de carrière d’AC/DC, Franck Muller a choisi de revisiter son emblématique modèle Vanguard en deux éditions limitées à 50 exemplaires chacune. Ces montres collector arborent un boîtier de 43 mm de diamètre, décliné en deux versions :

Acier inoxydable poli

Titane noirci avec finition brossée à la main

Un cadran inspiré par l’univers du groupe

Le cadran de ces Vanguard AC/DC 50th Anniversary rend hommage à l’univers musical du groupe, avec :

Des chiffres arabes rouges dans le style signature de Franck Muller

Un guichet de date circulaire à 6 heures

Un centre de cadran imitant une rosace de guitare, ornée de six lignes évoquant les cordes, avec le logo AC/DC

Un design « vinyl » sur la partie intérieure du cadran, rappelant la pochette de l’album High Voltage, premier opus du groupe sorti en 1975

Un mouvement automatique haute précision

Ces montres Vanguard AC/DC sont animées par le calibre automatique MVT FM 2536 SCDT, offrant une réserve de marche de 42 heures et une étanchéité à 30 mètres. Gage de haute précision, ce mouvement perpétue le savoir-faire horloger de la maison Franck Muller.

Un écrin à la hauteur de l’événement

Livrées dans un flight case collector rappelant ceux utilisés pour les tournées du groupe, ces Vanguard AC/DC 50th Anniversary sont accompagnées d’un bracelet en cuir noir avec surpiqûres rouges et d’une boucle déployante ornée du logo AC/DC en forme d’éclair.

Proposées au prix de 10 418 $, ces éditions limitées sont disponibles auprès de la marque, sur WATCHESPEDIA ainsi que chez certains revendeurs agréés.

Avec ces deux éditions exclusives de la Vanguard, Franck Muller rend un vibrant hommage à AC/DC et à ses 50 ans de rock’n’roll attitude. Une belle manière de célébrer la longévité et le succès intemporel de ce groupe légendaire, tout en affirmant le lien fort qui unit l’horlogerie et la musique. Les fans du groupe et les collectionneurs de montres d’exception seront sans nul doute séduits par ces pièces uniques, véritables objets de désir pour les amateurs de belles mécaniques et de sonorités puissantes !