Formex Stratos UTC : la montre GMT qui bouscule les codes techniques à prix abordable

Avec la Stratos UTC, Formex continue de repousser les limites de l’ingénierie horlogère. Connue pour son expertise dans la fabrication de boîtiers, de bracelets et de fermoirs, la marque suisse fait une incursion remarquée dans l’univers des montres GMT avec ce modèle inspiré des montres de pilotes. Avec un module GMT unique, un design robuste et un prix compétitif, la Stratos UTC ne passe pas inaperçue.

Un GMT « flyer » innovant signé Formex

La Formex Stratos UTC introduit une nouvelle façon d’utiliser la complication GMT, qui est souvent l’apanage des montres plus haut de gamme. Contrairement aux GMT traditionnelles, où le réglage de l’heure locale s’effectue via la couronne, la Stratos UTC innove en intégrant des poussoirs situés à deux et quatre heures. Ces boutons permettent de faire avancer ou reculer l’aiguille des heures locales d’une heure, sans avoir à stopper le mouvement, ce qui facilite l’ajustement en déplacement.

Cette innovation repose sur un module personnalisé Dubois Dépraz monté sur un calibre automatique ETA 2892. Ce module supplémentaire permet à la montre de proposer une fonctionnalité GMT « flyer », rendant son utilisation plus intuitive pour les voyageurs fréquents. Le réglage de la date est également synchronisé avec l’aiguille des heures locales, mais un correcteur de date indépendant est dissimulé sur le côté gauche du boîtier pour plus de flexibilité.

Un design fonctionnel mais chargé

Le cadran de la Stratos UTC présente une esthétique fonctionnelle qui ne plaira pas à tout le monde. Avec une échelle de 24 heures sur le rehaut et une autre sur la lunette rotative bidirectionnelle en acier inoxydable, cette montre permet de suivre jusqu’à trois fuseaux horaires différents. Toutefois, cette fonctionnalité s’accompagne d’un cadran assez chargé, notamment avec l’affichage de la date à six heures et un indicateur jour/nuit à neuf heures.

Malgré ce design plutôt dense, la Stratos UTC reste étonnamment facile à porter. Le boîtier en acier inoxydable 316L mesure 41 mm de diamètre, 47 mm de corne à corne et ne fait que 11,8 mm d’épaisseur. Cette finesse, pour une montre avec autant de complications, est une véritable prouesse technique. Le fond du boîtier en verre saphir permet d’admirer le mouvement régulé à +/- 7 secondes par jour.

Une exécution parfaite des bracelets et fermoirs

Fidèle à sa réputation de spécialiste des bracelets, Formex propose pour la Stratos UTC un bracelet en acier inoxydable particulièrement bien conçu, avec des maillons vissés, un système de micro-ajustement sans outil et une fonction de dégagement rapide. Ces caractéristiques permettent d’ajuster rapidement et facilement la montre à son poignet, ce qui contribue à son confort global.

Pour ceux qui préfèrent les bracelets en cuir ou en caoutchouc, la Stratos UTC est également disponible avec un bracelet en cuir. Cependant, l’option en acier reste recommandée pour ceux qui souhaitent profiter pleinement de la qualité de fabrication exceptionnelle de la marque.

Des finitions de haute qualité et une étanchéité jusqu’à 100 mètres

Le boîtier en acier inoxydable présente une combinaison de finitions polies, brossées et sablées, offrant une apparence à la fois robuste et élégante. L’attention portée aux détails se retrouve dans chaque surface du boîtier, ce qui reflète l’expertise de Formex en matière de fabrication de composants de haute précision.

Avec une étanchéité de 100 mètres, la Stratos UTC se positionne comme une montre robuste et polyvalente, capable d’accompagner son propriétaire dans de nombreuses situations, qu’il s’agisse de voyages aériens, de sorties en mer ou simplement d’un usage quotidien.

Des options de cadrans colorés pour plus de style

La Stratos UTC est proposée avec trois options de cadran : bleu, gris et vert, chacun avec une finition en rayons de soleil qui apporte de beaux jeux de lumière. Les accents orange vif sur les aiguilles et les index ajoutent une touche dynamique, contrastant agréablement avec la sobriété des couleurs principales du cadran.

Le sous-cadran à six heures, qui affiche la date, bénéficie d’une texture contrastante par rapport au reste du cadran, créant un effet de profondeur qui renforce l’aspect visuel de la montre. Cette attention au détail dans la conception du cadran témoigne de la volonté de Formex de proposer non seulement une montre fonctionnelle, mais aussi esthétiquement plaisante.

Un rapport qualité-prix imbattable pour une complication GMT

Ce qui rend la Stratos UTC vraiment unique, c’est son rapport qualité-prix. À moins de 4 000 €, elle se positionne comme une montre GMT relativement accessible par rapport à d’autres modèles suisses proposant des complications similaires. La version sur bracelet en acier est proposée à 3 990 €, tandis que la version sur bracelet en cuir est légèrement moins chère à 3 850 €.

En combinant un mouvement suisse éprouvé avec un module GMT innovant, le tout dans un boîtier de haute qualité et avec des finitions soignées, Formex parvient à offrir une montre à la fois technique et abordable. Si le design n’est peut-être pas au goût de tout le monde, les amateurs de montres GMT apprécieront sans doute les fonctionnalités et la performance technique de cette montre.

Une montre taillée pour les voyageurs

Avec sa fonction GMT pilotée par des poussoirs et ses capacités à suivre trois fuseaux horaires, la Stratos UTC est la montre idéale pour ceux qui voyagent fréquemment. En plus de sa praticité, elle offre une grande robustesse, ce qui en fait un compagnon de voyage fiable, capable de résister aux conditions les plus diverses.

Enfin, même si le design peut diviser les opinions, personne ne pourra remettre en question la qualité de fabrication et l’ingéniosité technique de Formex. La Stratos UTC est une montre qui, malgré ses imperfections, offre un compromis intéressant entre fonctionnalités, qualité et prix.