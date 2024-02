La nouvelle ère de l’exploration: Foliot dévoile sa collection Scubanaut pour les globetrotters

Explorer le monde avec élégance et précision, voilà la promesse de la nouvelle collection Foliot Scubanaut, conçue pour accompagner les aventuriers modernes dans leurs périples autour du globe.

Un Hommage à l'Histoire Horlogère

Foliot, une marque émergente basée à New York et fondée en 2022, s'ancre dans l'histoire horlogère tout en se tournant résolument vers l'avenir. Le nom même de la marque fait référence à l'un des premiers systèmes d'échappement dans l'horlogerie, le système verge et foliot, précurseur des mécanismes modernes. L'esprit d'aventure et de voyage est au cœur de la philosophie de Foliot, reflétant ainsi les passions de son fondateur Izzy Alsafa, un voyageur chevronné dont l'amour pour les montres lui vient en héritage familial.

La première collection, le Stratonaut GMT, a marqué le début réussi de ce que Foliot nomme sa ‘Trilogie du Voyageur'. Équipée d'un mouvement automatique ETA 2893-2 et dotée d'une lunette rotative sur 24 heures, cette montre est un outil idéal pour ceux qui traversent les fuseaux horaires avec aisance.

Scubanaut : Une Collection Taillée pour l'Aventure

Foliot a récemment dévoilé sa deuxième série : la Scubanaut. Cette ligne se compose de deux modèles distincts : le Scubanaut 200 et le Scubanaut World Diver. Ces garde-temps sont propulsés par le nouveau mouvement Miyota 9075 GMT ‘véritable', spécialement conçu pour les globetrotters. Voici les caractéristiques marquantes :

Diamètre de 41 mm

Épaisseur de 12,5 mm

Lunette bicolore avec fonction chronomètre et compte à rebours

Résistance à l'eau jusqu'à 200 mètres

Ces détails ne sont que quelques exemples montrant comment Foliot concilie design astucieux et fonctionnalité.

Sous Le Signe de la Précision et de la Lisibilité

Pour le modèle Scubanaut 200, Foliot met un point d'honneur sur la lisibilité avec ses larges index appliqués et ses aiguilles généreuses enduites de Super-LumiNova C3 bleu (et vert sur l'aiguille des minutes et le triangle du cadran), permettant une lecture rapide, même dans des conditions de faible luminosité. La simplicité est aussi au rendez-vous : pas de date ni de fonction GMT ici – juste l'essentiel pour une immersion totale.

Le mouvement Miyota 9075 assure une précision irréprochable avec son balancement doux à 28 800 alternances par heure et une réserve de marche solide de 42 heures. Sa particularité ? La possibilité d'ajuster indépendamment l'aiguille des heures – un atout majeur pour ceux qui passent rapidement d'un fuseau horaire à un autre.

Pour Les Explorateurs du Monde Entier

Le Scubanaut World Diver s'adresse aux voyageurs fréquents qui cherchent une montre alliant robustesse d'une plongeuse et praticité d'un GMT. Ce modèle reprend les codes esthétiques du Scubanaut 200 mais ajoute des fonctions essentielles telles que :

Affichage GMT grâce à une aiguille supplémentaire

Anneau 24 heures bicolore bleu et blanc

Date pratique positionnée discrètement

Avec son style affirmé et ses couleurs vives comme le orange éclatant ou le vert lumineux sur certaines parties du cadran, cette montre est conçue pour être aussi performante sous l'eau qu'en surface.