Fleming Series 1 : un début remarquable dans l’horlogerie indépendante

Thomas Fleming, un passionné américain, lance sa première création horlogère avec une attention méticuleuse portée aux détails et à l'artisanat.

Une montre, trois expressions uniques

La Series 1 de Fleming se présente comme une montre simple, affichant uniquement l'heure, disponible en or rose, platine et tantale. Son boîtier, de dimensions idéales (38,5 mm de large pour 9 mm d'épaisseur), témoigne d'une conception réfléchie et d'un souci du détail poussé, caractéristiques de la marque.

Collaboration avec des maîtres de l'horlogerie

Fleming a su s'entourer des noms les plus talentueux de l'horlogerie pour réaliser la Series 1. Cela a permis de créer une montre au design cohérent et élégant, se posant en véritable concurrente dans le paysage très compétitif des montres habillées haut de gamme.

Des cadrans qui captivent

Les cadrans de la Series 1 sont l'œuvre de Comblémine, dirigée par Kari Voutilainen, offrant une finition manuelle impressionnante. Chaque modèle reflète un style unique : le modèle en or rose arbore un cadran central champagne martelé et un sous-cadran des secondes, le modèle en platine opte pour des motifs guillochés traditionnels, tandis que la version en tantale présente un disque central en aventurine, pour un effet visuel distinctif.

Un design contemporain et classique revisité

La Series 1 propose une interprétation contemporaine de designs horlogers classiques, comme en témoignent les finitions brossées et polies du boîtier et les cornes stylisées. Ces éléments, combinés à une grande attention aux détails, contribuent à l'identité unique de la montre.

Un mouvement d'exception

Le calibre FM-01, développé avec le célèbre fabricant de mouvements Jean-François Mojon et son équipe chez Chronode, est un mouvement à remontage manuel doté d'une réserve de marche de 7 jours, qui reflète le niveau d'excellence de la montre tant dans ses aspects techniques qu'esthétiques.

Une édition très limitée

La Series 1 sera produite en quantités très limitées, soulignant son exclusivité et son caractère unique. Le modèle en tantale est limité à 25 pièces, l'or rose à 7 pièces, et le platine à 9 pièces, avec des prix respectifs de 45 500 CHF, 48 500 CHF, et 51 500 CHF.

L'avenir prometteur de Fleming

La marque ne manque pas d'ambition pour l'avenir, avec l'annonce de la Series 1 Ghost et de la Series 2. Fleming s'affirme comme une marque à suivre dans l'univers de l'horlogerie indépendante, suscitant un intérêt grandissant pour ses futures créations.