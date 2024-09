Fitbit révolutionne le suivi de la récupération : la fonction « Daily Readiness Score » désormais accessible à tous

Fitbit, filiale de Google, vient d’annoncer une mise à jour majeure de sa fonction « Daily Readiness Score » (Score de préparation quotidienne). Initialement introduite avec la Pixel Watch 3, cette fonctionnalité innovante sera désormais disponible sur une large gamme de montres connectées et trackers d’activité de la marque, sans nécessiter d’abonnement premium. Une avancée qui promet de transformer la façon dont les utilisateurs gèrent leur récupération et leurs entraînements.

Une fonction essentielle pour optimiser sa récupération

Le « Daily Readiness Score » est un outil puissant qui évalue votre niveau de récupération sur une échelle de 1 à 100. Il prend en compte plusieurs facteurs clés :

La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC)

La qualité du sommeil récent

La fréquence cardiaque au repos (FCR)

Cette analyse approfondie permet de déterminer si votre corps est prêt pour un entraînement intensif ou s’il a besoin de repos supplémentaire.

Une analyse sur le long terme

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le « Daily Readiness Score » ne se base pas uniquement sur vos activités de la veille. Il prend en compte :

Vos deux dernières semaines de sommeil

L’évolution de votre VFC et de votre FCR sur cette période

Cette approche permet d’avoir une vision plus globale de votre état de forme et de récupération, évitant ainsi les fluctuations liées à une seule nuit de mauvais sommeil par exemple.

Une interprétation simplifiée des résultats

Google a revu son système d’interprétation des scores pour le rendre plus accessible :

Bas : 29 ou moins

Modéré : 30 à 64

Élevé : 65 ou plus

Plus votre score est élevé, meilleure est votre préparation pour l’effort. Un score bas indique que votre corps travaille dur pour récupérer et qu’il serait sage de lui accorder le repos nécessaire.

Une disponibilité élargie

Cette mise à jour sera déployée sur de nombreux modèles de montres et trackers Fitbit, dont :

Fitbit Luxe, Charge 5, Charge 6

Fitbit Inspire 2, Inspire 3

Fitbit Sense, Sense 2

Fitbit Versa 2, Versa 3, Versa 4

Google Pixel Watch 1 et 2

Un outil précieux, mais pas infaillible

Il est important de noter que bien que très utile, le « Daily Readiness Score » n’est pas un dispositif médical. Il offre une indication générale de votre état de forme, mais ne remplace pas l’avis d’un professionnel de santé ou votre propre ressenti.

En conclusion, cette démocratisation du « Daily Readiness Score » marque une étape importante dans l’évolution des trackers d’activité. En rendant cette fonctionnalité accessible sans abonnement premium, Fitbit et Google offrent à un plus grand nombre d’utilisateurs la possibilité de mieux comprendre et gérer leur récupération. Dans notre société où le surmenage est malheureusement courant, cet outil pourrait jouer un rôle crucial en nous rappelant l’importance du repos et d’une approche équilibrée de l’activité physique.