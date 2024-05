Fitbit inspire 4 : Date de sortie, caractéristiques et fonctionnalités révélées !

En tant qu'utilisateur de longue date des produits Fitbit et passionné de fitness, j'attends avec impatience des nouvelles de la prochaine génération de la gamme Fitbit Inspire. Cette série de bracelets connectés entrée de gamme rencontre un énorme succès, offrant un moyen simple et abordable de suivre sa santé et son activité. Découvrez tout ce que l'on sait déjà sur la date de sortie, les spécifications et les fonctionnalités du très attendu Fitbit Inspire 4 !

Fitbit Inspire 4 : Une date de lancement prévue pour août/septembre 2024 ?

Le Fitbit Inspire 3 est sorti en septembre 2022 au prix de 99,95 €. Cela fait donc environ 2 ans depuis le dernier modèle. Fitbit lance généralement de nouvelles versions de ses trackers selon un cycle de 1 à 2 ans. On peut donc s'attendre à voir l'Inspire 4 débarquer en août ou septembre 2024, juste à temps pour les fêtes de fin d'année.

Bien que Fitbit n'ait encore rien annoncé officiellement, les précédents schémas de sortie laissent présager une disponibilité de l'Inspire 4 en août ou septembre 2024. Certaines rumeurs évoquent toutefois un report à début 2025, en raison de problèmes d'approvisionnement et de pénurie de puces qui impactent l'industrie technologique. Mais espérons que Fitbit s'en tiendra à son calendrier habituel pour le lancement de ce nouveau modèle.

Design et affichage : Un écran légèrement plus grand pour l'Inspire 4 ?

La gamme Fitbit Inspire a toujours misé sur un design simple et minimaliste. L'Inspire 4 devrait rester fidèle à cette esthétique, avec un tracker fin et léger, doté d'un petit écran OLED. Des rumeurs suggèrent que la dalle de l'Inspire 4 pourrait être légèrement plus grande que les 1,47″ de l'Inspire 3. Certaines fuites évoquent un écran de 1,5″ voire 1,6″. Mais il s'agira probablement toujours d'un panneau OLED monochrome, et non d'un écran couleur.

Espérons que Fitbit conservera pour l'Inspire 4 un design très proche de l'Inspire 3, dont j'apprécie beaucoup le look épuré et discret. L'Inspire 3 est proposé en trois coloris : noir, blanc lunaire et rose désert. J'adorerais que ces options soient reconduites pour l'Inspire 4.

Suivi santé et forme : Quelles nouveautés pour l'Inspire 4 ?

En tant que tracker d'activité, la principale mission de l'Inspire 4 sera de surveiller votre santé et vos efforts. Il devrait offrir toutes les fonctions de suivi standard auxquelles Fitbit nous a habitués :

Surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24

Suivi du sommeil

Détection automatique des activités

GPS connecté (utilisant le GPS du smartphone)

Suivi de la santé féminine

Outils de gestion du stress

L'Inspire 3 a ajouté de nouvelles métriques comme les variations de température cutanée et le taux d'oxygène dans le sang (SpO2). Gageons que l'Inspire 4 ira encore plus loin avec un suivi santé toujours plus poussé.

Parmi les rumeurs de nouvelles fonctions santé de l'Inspire 4, on trouve :

Un ECG (électrocardiogramme) pour détecter la fibrillation atriale

Une détection de la toux et des ronflements

Une prédiction du cycle menstruel

Bien sûr, il ne s'agit que de rumeurs et de fuites. Fitbit pourrait décider de réserver certaines fonctions santé les plus avancées à ses trackers haut de gamme comme la Charge 5 ou la Sense 2. Mais espérons que l'Inspire 4 aura droit à au moins deux ou trois nouvelles métriques pour devenir un compagnon santé et forme encore plus complet.

Autonomie et recharge : Peut-on espérer 12 jours d'endurance ?

L'autonomie est toujours un critère clé pour un bracelet connecté. Le Fitbit Inspire 3 offre jusqu'à 10 jours d'autonomie en une seule charge. Espérons que l'Inspire 4 égalera voire dépassera cette performance.

Des rumeurs laissent entendre que l'Inspire 4 pourrait bénéficier d'un petit boost d'autonomie, avec jusqu'à 12 jours d'endurance. Ce serait une belle amélioration, permettant à l'Inspire 4 de rester dans la course face aux autres trackers d'entrée de gamme.

La vitesse de charge est un autre point sur lequel j'adorerais voir du progrès. L'Inspire 3 se recharge via un câble propriétaire. Il faut environ 2 heures pour une charge complète à partir de 0%. J'espère que Fitbit passera à un mode de recharge plus universel pour l'Inspire 4, comme l'USB-C. Cela faciliterait la recharge du tracker avec n'importe quel chargeur USB à portée de main. Une recharge plus rapide serait aussi la bienvenue – pourquoi pas une charge complète en 1 heure ou moins.

Fonctions smartwatch : L'essentiel, sans fioriture

La gamme Fitbit Inspire se situe à mi-chemin entre un tracker d'activité basique et une smartwatch complète. L'Inspire 4 poursuivra probablement sur cette voie, offrant quelques fonctions « montre intelligente » de base, sans excès.

L'Inspire 4 devrait inclure :

Notifications d'appels, SMS et applications depuis votre smartphone

Entraînements et coaching à l'écran

Minuteurs et alarmes

Contrôle de la musique Spotify/Pandora

L'Inspire 3 a ajouté la possibilité d'accepter ou refuser les appels directement depuis le tracker. Espérons que cette fonction sera reconduite sur l'Inspire 4.

Selon certaines rumeurs, l'Inspire 4 pourrait avoir droit à quelques fonctions smartwatch un peu plus évoluées, comme :

Stockage et lecture de musique directement sur l'appareil

Paiement sans contact via Fitbit Pay

Prise en charge d'applications tierces

Je n'y crois toutefois qu'à moitié. Fitbit réservera probablement les fonctions de montre connectée les plus poussées à ses gammes Versa et Sense. L'Inspire 4 devrait rester sur un créneau « smartwatch basique ».

Prix et disponibilité : Un tarif toujours aussi abordable ?

Le Fitbit Inspire 3 est vendu au prix public de 99,95 €. L'Inspire 4 devrait se situer dans une fourchette de prix très similaire, probablement entre 99 et 129 €.

Fitbit pourrait décider d'augmenter légèrement le prix s'ils ajoutent beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Mais espérons qu'ils maintiendront l'Inspire 4 dans cette même gamme de prix abordable que l'Inspire 3. C'est l'un des principaux arguments de vente de la gamme Inspire.

Côté disponibilité, l'Inspire 4 devrait être commercialisé via les mêmes canaux que les précédents modèles Inspire :

Fitbit.com

Principaux revendeurs comme Amazon, Boulanger, Darty, Fnac

Opérateurs mobiles comme Orange, SFR, Bouygues

Fitbit propose généralement ses nouveaux trackers en précommande une à deux semaines avant la date de sortie officielle. Guettez donc les précommandes de l'Inspire 4 en août ou septembre 2024 si le calendrier de lancement évoqué se confirme !

En attendant l'arrivée du très prometteur Fitbit Inspire 4, n'hésitez pas à partager vos attentes et vos envies pour ce nouveau tracker en commentaire. Et n'oubliez pas de revenir ici pour suivre toutes les infos à son sujet au fur et à mesure qu'on s'approchera de sa sortie !