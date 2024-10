Fin du rêve : Apple annule son iRing et déçoit des millions de fans

Dans un revirement inattendu, Apple aurait décidé de mettre fin au développement de son projet d’anneau connecté, malgré l’engouement croissant pour ce type d’appareil. Cette décision surprenante soulève des questions sur la stratégie de l’entreprise dans le domaine des objets connectés et déçoit de nombreux fans de la marque à la pomme.

L’anneau connecté d’Apple : un projet abandonné

Le marché des anneaux connectés connaît une croissance significative, portée par des acteurs comme Oura et plus récemment Samsung. Ces petits dispositifs séduisent de plus en plus de consommateurs grâce à leurs fonctionnalités avancées :

Suivi de la fréquence cardiaque

Mesure de la température corporelle

Analyse du sommeil

Malgré cet engouement, Apple a choisi de ne pas se lancer sur ce créneau. Selon les informations du célèbre analyste Mark Gurman, la firme de Cupertino aurait définitivement écarté l’idée de développer son propre anneau connecté.

Les raisons de l’abandon du projet iRing

Plusieurs facteurs semblent avoir motivé cette décision :

L’Apple Watch, le fleuron de la marque dans le domaine des objets connectés, remplit déjà la plupart des fonctions qu’un anneau intelligent pourrait offrir. Les dirigeants d’Apple n’auraient pas vu suffisamment d’intérêt ou de viabilité dans le développement d’un appareil qui risquerait de cannibaliser les ventes de leur montre connectée.

Le projet d’anneau connecté avait été initialement proposé par l’équipe industrielle d’Apple comme une alternative plus abordable à l’Apple Watch. L’idée n’a finalement pas convaincu la direction, qui préfère se concentrer sur l’amélioration de sa gamme de produits existants.

La stratégie d’Apple face à la concurrence

L’abandon du projet d’anneau connecté intervient alors que Samsung s’apprête à lancer son Galaxy Ring en juillet. Ce nouvel appareil, exclusif à la série Galaxy, offrira des fonctionnalités de suivi du mouvement, du sommeil et de la respiration.

Cette décision d’Apple n’est pas sans rappeler sa position sur d’autres segments du marché :

La marque n’a toujours pas proposé de smartphone pliable, malgré le succès de Samsung dans ce domaine

Apple préfère souvent perfectionner ses produits existants plutôt que de se lancer dans de nouvelles catégories à tout prix

L’avenir des objets connectés chez Apple

Si l’anneau connecté ne verra pas le jour, Apple ne reste pas pour autant inactive dans le domaine des wearables. L’entreprise semble se concentrer sur l’élargissement de sa gamme Apple Watch, avec notamment l’arrivée prévue d’un nouveau modèle Apple Watch SE en 2025.

Ce futur appareil pourrait intégrer un boîtier en plastique, permettant de réduire les coûts de production et d’offrir une option plus abordable. Cette stratégie viserait à :

Attirer un public plus large, notamment les parents à la recherche d’une montre résistante et économique pour leurs enfants

Consolider la position de leader d’Apple sur le marché des montres connectées

Proposer des alternatives moins onéreuses pour maintenir ses parts de marché

En renonçant au développement d’un anneau connecté, Apple réaffirme sa volonté de se concentrer sur ses produits phares et d’optimiser son offre existante plutôt que de se diversifier à tout prix. Cette décision, bien que décevante pour certains fans, pourrait s’avérer judicieuse sur le long terme pour maintenir la cohérence et la qualité de l’écosystème Apple.