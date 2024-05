Festina et Lotus révolutionnent l’horlogerie avec leurs nouvelles montres connectées de luxe série Connected D

Le célèbre groupe horloger espagnol Festina Lotus, grand nom de l'horlogerie classique, prouve une fois de plus qu'il sait aussi se faire une place sur le marché très convoité des montres connectées.

Avec le lancement de sa nouvelle série Connected D, composée de deux modèles déclinés en huit variantes chacun, Festina Group entend bien séduire ceux qui veulent allier le meilleur des deux mondes : le design intemporel d'une montre traditionnelle et les fonctionnalités high-tech d'une smartwatch. Un pari audacieux, mais qui pourrait bien payer !

Un design de luxe mariant tradition et innovation

Festina présente ses nouvelles créations comme des « montres intelligentes, pas des smartwatches ». Et pour cause : les Festina Connected D et Lotus Connected D arborent une esthétique classique, avec cadrans luminescents, index et aiguilles analogiques. Mais chaque modèle a son identité propre :

La Festina Connected D arbore un boîtier en titane de 45 mm de diamètre pour 84 grammes, avec une lunette noire

La Lotus Connected D mise sur un boîtier en fibre de carbone plus sportif, avec un tachymètre multicolore lui donnant un style décontracté

Les deux montres sont proposées avec un bracelet en caoutchouc disponible en huit coloris assortis au fond du cadran. Mais leur aspect le plus frappant se trouve dans la partie inférieure du cadran : un écran OLED qui ouvre la voie à des « fonctions intelligentes » insoupçonnées au premier regard.

Un écran OLED pour une expérience connectée

Cet écran couleur permet d'afficher les notifications, d'accepter ou rejeter des appels, ou encore de suivre ses données de santé comme la fréquence cardiaque ou l'oxygénation du sang. Pas d'écran tactile ici, l'interaction se fait via la couronne rotative sur le côté droit du boîtier.

Mais ce qui impressionne le plus, c'est l'incroyable légèreté de ces montres pourtant imposantes. Grâce à des matériaux nobles et peu denses, Festina réussit l'exploit d'un confort optimal au poignet.

Un OS maison pour plus de confidentialité et de pérennité

Plutôt que de s'allier à Google comme l'a fait Fossil sur ses hybrides, le groupe Festina a choisi de développer son propre OS, en s'appuyant sur l'expertise de Kronaby, spécialiste des hybrides racheté en 2019. Un choix stratégique qui vise à :

Garantir une meilleure confidentialité des données utilisateurs, qui ne sont pas partagées avec des tiers

Assurer une durée de vie supérieure aux montres, les mises à jour ne dépendant que de Festina Group

Optimiser l'autonomie, jusqu'à 10 jours d'utilisation non-stop des fonctions intelligentes

Des fonctionnalités complètes, de la santé à la domotique

Outre les classiques comme le contrôle de la musique, les alarmes ou les fuseaux horaires, les Connected D intègrent des options bien pensées :

Déclenchement à distance de l'appareil photo du smartphone

Fonction « Chercher mon téléphone » en cas de perte

Enregistrement d'un lieu (parking, etc.) d'une simple pression, grâce au GPS intégré

Possibilité de partager sa position avec un proche

Intégration d'IFTTT pour piloter ses objets connectés depuis la montre

Côté santé et sport, on retrouve un accéléromètre, un cardiofréquencemètre avec mesure SpO2, ainsi que le suivi du sommeil et l'estimation de la VO2 max.

Prix et disponibilité

La Lotus Connected D est proposée à 499 euros, et la Festina Connected D à 599 euros. Les deux sont d'ores et déjà disponibles en Espagne via les principaux canaux de distribution.

Avec cette nouvelle série Connected D, Festina Group réussit un joli tour de force : proposer des montres connectées haut de gamme qui ne sacrifient rien au style et à l'élégance, tout en offrant des fonctionnalités high-tech utiles au quotidien. Une belle prouesse technologique, servie par un OS maison garant de confidentialité et de longévité. De quoi séduire les amateurs d'horlogerie en quête d'un produit alliant le meilleur des montres traditionnelles et des smartwatches !