F.P. Journe dévoile son ultime chronographe en édition limitée, et il est à couper le souffle !

Le maître horloger annonce que le Chronographe FB sera sa dernière série limitée, afin de contrer les spéculateurs. Découvrez pourquoi les 200 exemplaires de cette pièce d'exception risquent de s'arracher en un clin d'œil.

Un coup d'éclat pour les 20 ans de la première boutique F.P. Journe

À l'occasion du 20e anniversaire de sa première boutique, F.P. Journe frappe fort en lançant un chronographe manuel non-rattrapante en édition limitée à 200 exemplaires. Une ultime série numérotée pour la manufacture, qui ne produira plus de modèles en quantité fixe ni ne gravera de numéro d'édition sur ses fonds de boîte. De quoi faire du Chronographe FB l'une des montres les plus convoitées de la planète.

Comme l'explique Pierre Halimi, directeur de F.P. Journe pour les Amériques, ce choix s'inscrit dans la philosophie de François-Paul Journe : « Les éditions limitées sont un signe de faiblesse, générant une rareté artificielle qui, pour nous, n'a pas grand sens, étant donné la rareté intrinsèque de nos montres. » Et d'ajouter : « C'est tellement difficile d'expliquer à d'excellents collectionneurs qu'ils ne pourront pas en avoir. Ce n'est pas agréable de toujours dire non. »

Pas question pour autant d'augmenter la production

Interrogé sur une éventuelle hausse des volumes, Pierre Halimi est catégorique : la qualité de fabrication et de service prime. « Nous essayons de faire autant de montres que possible, mais n'oubliez pas que chaque montre est intégralement assemblée par un seul horloger », insiste-t-il. « Et pendant la période de garantie, si la montre revient pour un problème, elle retourne à l'horloger qui l'a montée, pas au SAV. »

François-Paul Journe avait déjà évoqué le sujet l'an dernier dans le F.P. Journal : « Puisque je ne veux pas déménager de notre bâtiment de la vieille ville de Genève, il n'est pas question de changer notre façon de travailler. Il est encore moins envisageable de doubler la production, ce qui ne mènerait qu'à une qualité moindre. En conséquence, la spéculation est en hausse. Les petites séries limitées sont particulièrement touchées par la spéculation, donc après 2024, j'arrêterai d'en faire. »

Tokyo, berceau des boutiques F.P. Journe

C'est dans la boutique tokyoïte, inaugurée il y a 20 ans, que le Chronographe FB a été dévoilé cette semaine. Un choix symbolique pour François-Paul Journe, qui avait jeté son dévolu sur le Japon, « pays cultivant à la fois modernité et traditions séculaires », pour ouvrir son premier espace de vente. Un écrin qui donne le ton des 12 autres boutiques F.P. Journe de par le monde, de Hong Kong à New York en passant par Genève et Paris.

Cal. 1518.2, un nouveau mouvement en or 18 carats

Côté technique, le Chronographe FB embarque un mouvement inédit, le calibre 1518.2 à remontage manuel. Dérivé du calibre 1518 à rattrapante du Chronographe Rattrapante Sport, il a été épuré pour ne conserver que les fonctions chronographe simple et retour en vol. Fait rare, mais tradition chez F.P. Journe depuis 2016, ce mouvement est majoritairement réalisé en or 18 carats. Un matériau précieux qui sublime les finitions : côtes circulaires sur les ponts, perlage sur la platine, têtes de vis polies et anglages.

Fidèle à l'esprit des éditions boutiques, le Chronographe FB s'habille d'un boîtier en titane poli de 40 mm de diamètre pour 10 mm d'épaisseur, avec poussoirs et couronne en or rose. Son cadran ruthénium arbore un guilloché Clous de Paris au centre, tandis que les compteurs en saphir transparent dévoilent une partie de la mécanique. Numérotée et gravée, cette ultime série limitée est proposée au prix de 106 000 $. Le chant du cygne en beauté d'une pratique destinée à remercier les clients fidèles, mais dont l'effet pervers aura été d'attiser la spéculation. Place désormais à une production exclusive, mais non limitée, pour continuer d'écrire la légende F.P. Journe.