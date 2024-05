Explosion des ventes de montres de luxe neuves et d’occasion : Un marché de 100 milliards d’euros en 2023

Le marché des montres de luxe, neuf et d'occasion, atteint des sommets inégalés en 2023, avec une jeunesse qui voit ces garde-temps comme une classe d'actifs à part entière, naviguant avec aisance entre achats en ligne et enchères.

Un marché de l'occasion en plein essor

Le segment des montres de luxe d'occasion a enregistré des ventes impressionnantes de 24 milliards d'euros en 2023, représentant un tiers du marché total des montres de luxe, évalué à 75 milliards d'euros. Cette croissance est notable même si le marché secondaire pour les modèles les plus prisés de marques telles que Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet a connu une baisse.

Ventes robustes malgré la baisse des prix sur certains modèles phares

Un tiers du marché total des montres de luxe provient de l'occasion

Les plateformes en ligne dynamisent le marché

EveryWatch, une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle pour suivre et analyser les ventes sur le marché secondaire et les enchères à l'échelle mondiale, a observé que les ventes de montres de luxe, tant sur le marché gris que d'occasion, ont augmenté plus rapidement que celles des montres neuves. Cette tendance suggère une adaptation rapide du marché face aux nouvelles habitudes de consommation, notamment chez les générations Z et les millennials.

Croissance rapide du marché secondaire et gris

Influence notable des plateformes d'enchères en ligne

Une augmentation notable des enchères

Au premier trimestre de 2024, les ventes aux enchères de montres de luxe ont connu une hausse, suite à une chute drastique des prix en 2023 pour les grandes marques. Le nombre de montres vendues aux enchères a augmenté de 51 %, atteignant plus de 13 000 lots. Cette reprise est attribuée à la fois à une augmentation du nombre de montres proposées et à une reconnaissance accrue de ces objets comme des actifs alternatifs précieux.

Plus de 13 000 lots vendus au premier trimestre 2024

Augmentation soutenue par la reconnaissance des montres comme actifs alternatifs

L'impact des jeunes acheteurs

Les jeunes acheteurs, notamment les générations Z et les millennials, sont de plus en plus à l'aise avec l'achat de montres de luxe en ligne, les percevant non seulement comme des objets de style, mais aussi comme des investissements. Les plateformes en ligne jouent un rôle crucial en éduquant ces acheteurs, en favorisant la transparence des prix et en facilitant les transactions entre acheteurs et vendeurs.

Les jeunes générations voient les montres de luxe comme des investissements

Augmentation de la confortabilité avec les achats en ligne

En résumé, le marché des montres de luxe, qu'elles soient neuves ou d'occasion, montre des signes de vitalité remarquables, porté par une nouvelle génération d'acheteurs et une adaptation rapide des plateformes de vente. Cette dynamique assure non seulement la pérennité du secteur, mais souligne également l'évolution des perceptions autour de la valeur à long terme des montres de luxe.