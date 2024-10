Exclusivité choc : Ulysse Nardin dévoile une Freak S en édition ultra-limitée, les collectionneurs en émoi !

La maison horlogère suisse Ulysse Nardin frappe fort en célébrant le centenaire de Watches of Switzerland avec une pièce d’exception. La nouvelle Freak S en édition limitée promet de révolutionner le monde de la haute horlogerie avec son design futuriste et sa technologie de pointe. Plongez dans l’univers fascinant de cette montre qui repousse les limites de l’innovation horlogère.

Une collaboration d’exception pour un anniversaire historique

Watches of Switzerland, le célèbre détaillant de montres de luxe, continue de marquer son centenaire en beauté. Après plusieurs collaborations prestigieuses, c’est au tour d’Ulysse Nardin de rejoindre la fête avec une édition spéciale de son modèle emblématique, la Freak S. Cette pièce unique, baptisée Ulysse Nardin Freak S Watches of Switzerland Centenary Edition, incarne à la perfection l’esprit d’innovation qui caractérise la marque suisse depuis sa création.

Un design avant-gardiste qui repousse les limites

La Freak S se distingue par son boîtier imposant de 45 mm en titane traité PVD anthracite, surmonté d’une lunette en titane gris. Mais c’est surtout son cadran qui attire tous les regards. Ou plutôt, son absence de cadran traditionnel. En effet, fidèle à la philosophie de la collection Freak, cette édition spéciale arbore un design résolument futuriste, évoquant un vaisseau spatial en orbite.

Au cœur de ce spectacle visuel trône le mouvement manufacture UN-251, véritable prouesse technique qui fait la renommée d’Ulysse Nardin. Cette mécanique d’exception est mise en valeur par une platine en crystalium d’une somptueuse teinte violette. Le crystalium, obtenu par cristallisation du ruthénium, confère à chaque pièce un aspect unique, fruit d’un processus de plusieurs jours.

Une technologie de pointe au service de l’exclusivité

Le mouvement UN-251 n’est pas seulement un régal pour les yeux. Il représente le summum de l’expertise horlogère d’Ulysse Nardin. Ce calibre automatique, entièrement développé et assemblé en interne, offre des performances exceptionnelles en termes de précision et de fiabilité. La Freak S se distingue notamment par son échappement volant en silicium, une innovation qui améliore considérablement la précision chronométrique de la montre.

Un bracelet à la hauteur de l’exception

Pour compléter cette pièce d’exception, Ulysse Nardin a opté pour un bracelet en caoutchouc « balistique. Son aspect tressé lui confère une allure sportive et contemporaine, tandis que les surpiqûres violet clair rappellent subtilement la teinte royale de la platine. Ce choix de matériau garantit un confort optimal au porter, tout en résistant aux conditions les plus extrêmes.

Une exclusivité réservée aux collectionneurs les plus avertis

La Ulysse Nardin Freak S Watches of Switzerland Centenary Edition n’est produite qu’à 10 exemplaires dans le monde. Cette rareté extrême en fait d’ores et déjà un objet de convoitise pour les collectionneurs les plus exigeants. Proposée au prix de 165 000 euros, cette édition limitée n’est disponible que chez Watches of Switzerland, renforçant son caractère exclusif.

Un investissement horloger d’exception

Au-delà de sa valeur esthétique et technique indéniable, cette Freak S en édition limitée représente un investissement horloger particulièrement intéressant. Les montres Ulysse Nardin, et en particulier les modèles de la collection Freak, sont réputées pour leur excellente tenue de valeur sur le marché secondaire. La rareté de cette édition centenaire ne fera qu’accentuer ce phénomène, promettant une potentielle appréciation significative dans les années à venir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ulysse Nardin (@ulyssenardinofficial)

Que vous soyez un passionné de haute horlogerie, un collectionneur averti ou simplement à la recherche d’une pièce unique pour marquer un moment important, la Ulysse Nardin Freak S Watches of Switzerland Centenary Edition a tous les atouts pour vous séduire. Elle incarne à la perfection la fusion entre tradition horlogère suisse et innovation technologique, le tout sublimé par une esthétique résolument avant-gardiste.

N’attendez pas pour vous renseigner sur cette pièce d’exception. Avec seulement 10 exemplaires disponibles dans le monde, la Ulysse Nardin Freak S Watches of Switzerland Centenary Edition s’annonce comme l’une des montres les plus exclusives et les plus convoitées de l’année 2024. Une véritable œuvre d’art mécanique qui marquera à coup sûr l’histoire de l’horlogerie contemporaine.