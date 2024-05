Est-ce la meilleure smartwatch à petit prix de 2024? Tout sur la Huawei Watch Fit 3

Découvrez le nouveau smartwatch Huawei Watch Fit 3, offrant un design chic et des fonctionnalités de fitness impressionnantes, disponible à moins de 170 dollars.

La Huawei Watch Fit 3 a été officiellement dévoilée lors d'un événement à Dubaï en mai 2024. Cette montre intelligente combine un design élégant avec une autonomie de batterie très performante et un suivi fiable, le tout à un prix abordable.

Design et affichage

Le design de la Huawei Watch Fit 3 s'inspire fortement de l'Apple Watch Ultra (2), notamment avec un bouton d'action rouge vif comme accent de couleur sur le côté droit. Le boîtier en alliage d'aluminium et le bracelet en tissu interchangeable soulignent une qualité de fabrication impeccable. L'écran tactile de 1,82 pouce offre une luminosité exceptionnelle de 1 500 nits, permettant une lisibilité facile même sous un soleil direct, bien qu'il manque d'une fonction d'affichage permanent (Always On).

Finition de haute qualité.

Design attrayant malgré son inspiration évidente d'Apple.

Écran lumineux et interface fluide.

Système d'exploitation et performance

La Watch Fit 3 fonctionne sous Harmony OS de Huawei et se connecte sans nécessiter d'installation d'APK aux smartphones Android et Apple via l'application Huawei Health. Cette app offre une excellente interprétation des données de fitness, bien que la montre ne permette pas l'installation d'autres applications, limitant ainsi ses fonctionnalités.

Connexion simplifiée avec les smartphones Android et iOS.

Bonne application compagnon.

Notifications sans possibilité d'interaction autre que la suppression.

Fitness et performance

En tant que tracker de fitness, la Watch Fit 3 intègre un GPS, un oxymètre de pouls, et suit avec précision la fréquence cardiaque. Cependant, elle manque de capteurs pour l'ECG et la température corporelle, ce qui pourrait être un frein pour ceux qui recherchent des mesures de santé plus approfondies.

Suivi précis de la fréquence cardiaque et GPS solide.

Interprétation excellente des données.

Manque de détection automatique des activités.

Batterie et charge

La Watch Fit 3 possède une batterie de 400 mAh qui lui confère une autonomie allant jusqu'à dix jours. Elle se recharge via un câble magnétique propriétaire en environ une heure, mais elle ne supporte pas la charge sans fil ni la charge rapide.

Excellente durée de vie de la batterie.

Mécanisme de charge simple.

Port de charge propriétaire, absence de charge rapide et sans fil.

Verdict final

La Huawei Watch Fit 3 se distingue par son excellent rapport qualité-prix. Vendue à environ 170 dollars, elle offre une finition de haute qualité, un suivi fiable des données de santé et une autonomie remarquable. Bien que ses fonctionnalités soient quelque peu limitées par l'absence d'une boutique d'applications et de certains capteurs, elle représente un excellent choix pour ceux qui recherchent une smartwatch abordable et efficace.

En conclusion, malgré quelques limitations, la Huawei Watch Fit 3 mérite une note de 4,5 étoiles et est fortement recommandée pour ceux qui veulent une montre intelligente performante à un prix accessible.