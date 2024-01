Équilibre parfait entre tradition et modernité: Les nouvelles montres Overseas 34.5mm de Vacheron Constantin

En réponse aux tendances actuelles, Vacheron Constantin redéfinit l'élégance intemporelle avec la sortie de ses montres Overseas Self-Winding en 34.5mm. Ces garde-temps, qui reprennent les codes emblématiques de la collection dans un format plus compact, promettent d'attirer aussi bien les hommes que les femmes à la recherche d'un style classique allié à des performances horlogères de pointe.

Un Design Pensé pour Tous

La célèbre maison horlogère suisse Vacheron Constantin bouscule les stéréotypes et présente sa nouvelle gamme Overseas Self-Winding en 34.5mm. Selon Christian Selmoni, Directeur du Style et du Patrimoine chez Vacheron Constantin, ces montres ne sont pas uniquement destinées à un public féminin. Cette nouvelle taille correspondrait davantage à une tendance esthétique favorisant des standards plus classiques et un retour aux dimensions modérées.

Le boîtier de 34.5mm de diamètre et de 9.33mm d'épaisseur assure un confort indéniable pour tous les poignets, comme le démontrent les clichés du modèle porté par Jacob Witkin et son poignet de 6.5 pouces. L'esthétique emblématique de la collection Overseas est préservée, grâce notamment au design distinctif du boîtier et de sa lunette rappelant la croix maltaise.

Variété des Matériaux et Interchangeabilité

L'offre se décline en deux versions principales : l'une en acier inoxydable, l'autre en or rose. Chaque montre dispose d'un système d'interchangeabilité des bracelets, permettant ainsi une personnalisation selon le goût de chacun :

Bracelet intégré avec maillons en forme de demi-croix maltaise

Bracelet en cuir de veau bleu avec coutures gris clair

Bracelet en caoutchouc texturé bleu

Cette flexibilité s'accompagne d'une facilité d'utilisation grâce à un mécanisme conçu pour changer aisément entre ces différents styles.

Détails Esthétiques et Techniques Raffinés

Au cœur du cadran bleu-lacqué effet soleil se trouvent des index appliqués et des aiguilles remplis de Super-LumiNova bleue, offrant une lisibilité optimale. La fenêtre date se situe discrètement à trois heures, complétant ainsi ce visage élégant.

Sous le fond en saphir, on découvre le mouvement automatique Calibre 1088/1, composé de 144 pièces et battant à une fréquence de 28,800 alternances par heure (4 Hz). Bien que sa réserve de marche de 40 heures soit inférieure à celle du Calibre 5100 équipant les modèles plus grands, elle reste dans les standards attendus pour une montre plus compacte.

Prix et Disponibilité

L'exclusivité a un prix : le modèle en or rose référence 4600V/200R-B979 est affiché à USD 52,000, tandis que la version en acier inoxydable référence 4600V/200A-B980 est proposée au tarif exclusif boutique de USD 23,100. Ceux qui recherchent une montre Overseas mais préfèrent une taille intermédiaire trouveront dans ces nouveaux modèles une option séduisante qui ne fait aucun compromis sur les spécifications ni sur le style.