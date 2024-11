Engouement sans précédent pour les montres Rolex propulse une marque suisse encore plus ancienne

in

Alors que les modèles Rolex suscitent un intérêt croissant sur le marché des montres de luxe, une autre marque suisse légendaire, Vacheron Constantin, bénéficie indirectement de cette ferveur. La montre iconique Overseas, particulièrement prisée des collectionneurs, voit sa valeur s’envoler et sa popularité grimper, redéfinissant l’intérêt des amateurs d’horlogerie pour cette pièce unique.

la revente de montres de luxe : un marché en pleine expansion

2021 restera une année marquante pour le marché de la revente de montres de luxe, avec une demande en forte augmentation, notamment pour les modèles Rolex. Cette marque occupe une place de choix, représentant environ un quart des ventes globales de montres neuves, soit un chiffre deux fois plus élevé que son concurrent le plus proche. Cette prédominance sur le marché a rendu les modèles Rolex non seulement rares mais aussi difficiles d’accès, incitant les collectionneurs à se tourner vers d’autres maisons horlogères.

La rareté et l’inflation des prix des montres Rolex abordables poussent désormais de nombreux passionnés à explorer des alternatives, redonnant ainsi une visibilité inédite à des marques historiques. Parmi celles-ci, Vacheron Constantin, marque de Genève fondée en 1755, voit son modèle Overseas susciter un engouement remarquable.

le succès de l’Overseas : une ascension fulgurante

Vacheron Constantin connaît une véritable renaissance grâce à l’Overseas, une montre sportive en acier inoxydable dont la cote a doublé en 2021. Modèle prisé par les collectionneurs, l’Overseas 4500V a connu une popularité fulgurante, soutenue par une forte visibilité sur les réseaux sociaux. Initialement proposée à un prix de vente de 22 000 USD avant la pandémie, cette montre se négocie aujourd’hui entre 36 000 et 37 000 USD, avec une liste d’attente de cinq ans, selon les données de WatchCharts.

Le modèle Overseas s’inscrit désormais comme un incontournable de la haute horlogerie, offrant une alternative crédible aux montres Rolex. Cette dynamique valorise le savoir-faire de la marque et lui apporte une reconnaissance bien méritée, attirant un nouveau public de collectionneurs et d’investisseurs en quête d’opportunités de valorisation.

le rôle de la culture et des réseaux sociaux dans l’essor de l’Overseas

Cette popularité croissante a également eu des répercussions culturelles. Portée au poignet par Jeremy Strong dans le rôle de Kendall Roy dans la série HBO « Succession », la montre Overseas bénéficie d’une exposition qui va bien au-delà du cercle fermé des passionnés de montres de luxe. L’impact des réseaux sociaux, et en particulier d’Instagram, a contribué à transformer la perception de Vacheron Constantin, certains amateurs regrettant même que la marque devienne une « marque de hype ».

Malgré cette transformation, beaucoup célèbrent l’essor de la maison suisse. Cette montre s’impose désormais comme un objet de convoitise pour les influenceurs et les collectionneurs avisés qui cherchent à diversifier leurs investissements horlogers en s’éloignant des modèles classiques de Rolex, aujourd’hui saturés sur le marché.

une opportunité manquée pour certains collectionneurs

La flambée des prix de la Vacheron Constantin Overseas et sa disponibilité restreinte ont généré des regrets pour ceux qui n’ont pas su anticiper son ascension. Les collectionneurs ayant envisagé l’achat de cette montre il y a deux ans constatent aujourd’hui une augmentation notable de sa valeur, marquant l’importance d’une vision à long terme dans l’acquisition de montres de collection.

Cette situation met en lumière l’importance du timing et de la spéculation sur le marché des montres de luxe, où un modèle sous-estimé peut, du jour au lendemain, devenir une pièce extrêmement recherchée. La montée en puissance de l’Overseas en 2021 incite ainsi les amateurs de montres à considérer des marques plus discrètes, potentiellement porteuses de fortes valeurs futures.

l’Overseas, un modèle intemporel au-delà des tendances

Vacheron Constantin, maison plus que bicentenaire, tire ainsi parti de cette montée d’intérêt qui dépasse les tendances éphémères. En effet, la montre Overseas incarne un design classique et raffiné qui séduit les amateurs d’élégance intemporelle. Au-delà de l’aspect « mode », l’Overseas s’impose comme une montre de haute qualité, avec des complications horlogères qui rivalisent avec celles des plus grands noms de l’horlogerie de luxe.

Ce modèle est également apprécié pour sa polyvalence, s’adaptant à des styles variés grâce à sa construction en acier inoxydable, sa robustesse et son allure sportive. Avec l’Overseas, Vacheron Constantin parvient à capturer l’essence de la montre de luxe moderne : un équilibre entre héritage et innovation, apprécié aussi bien pour ses performances que pour son esthétique.

La Vacheron Constantin Overseas montre ainsi qu’un modèle bien conçu et savamment promu peut acquérir une nouvelle aura sur le marché des montres de collection. Grâce à la redécouverte de ce modèle, la marque suisse s’impose désormais comme une alternative crédible et enviable pour les passionnés de montres qui souhaitent élargir leur collection au-delà des modèles traditionnels.