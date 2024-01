En célébrant le « Martin Luther King Jr. Day », revenons sur cette photo de lui portant sa Rolex Datejust en or

Chaque troisième lundi de janvier, les États-Unis célèbrent le Martin Luther King Jr. Day en mémoire du leader des droits civiques et de tout ce qu'il a combattu pour l'égalité et les droits des citoyens noirs de ce pays pendant le mouvement des années 1960. À cette occasion, nous revenons sur cette photo de lui portant sa Rolex Datejust en or.

La vie et les réalisations de Martin Luther King Jr.

Martin Luther King Jr., né à Atlanta en 1929, était un pasteur baptiste et un militant des droits civiques qui a joué un rôle clé dans la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Il est notamment connu pour avoir prononcé son célèbre discours « I Have a Dream » lors de la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté en 1963.

Il a été assassiné tragiquement en 1968, et c'est à ce moment-là que l'idée de commémorer sa vie et ses réalisations est née. En 1983, Ronald Reagan a signé la loi qui a officialisé la célébration du Martin Luther King Jr. Day, observée pour la première fois en 1986. Il aura fallu attendre l'an 2000 pour que les 50 États américains reconnaissent cette journée.

La Rolex Datejust en or de Martin Luther King Jr.

Le Dr King portait une Rolex Datejust en or 36 mm (supposée être une référence 1601) sur un bracelet jubilé. Cette montre est devenue emblématique en raison de son association avec le leader des droits civiques. Parmi les montres que le Dr King a portées, c'est la Datejust que l'on voit le plus souvent.

Boîtier et bracelet en or jaune

Fenêtre de date emblématique avec loupe Rolex cyclope

Cadran champagne et index en or massif

La montre a été couverte dans le passé pour son importance dans le style et l'héritage de Martin Luther King Jr. Par exemple, dans une édition de Watching Movies sur le film Selma, David Oyelowo portait une Datejust en or très similaire à celle du Dr King.

Martin Luther King Jr. et sa montre lors de la Marche contre la peur

La photo que nous évoquons aujourd'hui montre le Dr King menant la Marche contre la peur le 9 juin 1966. C'est un portrait parfait de lui en action, travaillant sans relâche pour les droits civiques. Bien que nous ne puissions pas nous empêcher de parler et célébrer la montre, aujourd'hui, nous célébrons surtout l'homme.

Dans l'histoire des États-Unis mais aussi mondiale, Martin Luther King Jr. est un symbole d'espoir et de lutte pour l'égalité des droits pour tous les citoyens, quelle que soit leur couleur de peau. La Rolex Datejust en or qu'il portait est un rappel de son héritage et de sa détermination à changer la société pour le mieux.