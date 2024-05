Édition limitée exclusive : Bamford London célèbre les 175 ans de Harrods avec une montre Snoopy en or et vert

Bamford London s'associe à Harrods pour une collaboration unique, marquant le 175e anniversaire du célèbre grand magasin britannique avec une montre GMT en édition limitée, mettant en vedette Snoopy dans un design spectaculaire en or et vert.

Un partenariat emblématique

Bamford London, reconnue pour ses collaborations prestigieuses, lance une montre qui célèbre un jalon important : le 175e anniversaire de Harrods, le grand magasin de luxe emblématique de Londres. Cette édition spéciale voit le jour dans un contexte de célébration et d'innovation.

Design et esthétique

Cette montre GMT arbore fièrement Snoopy, le personnage bien-aimé, non pas dans un de ses déguisements habituels, mais dans une forme classique rehaussée pour l'occasion. Le design intègre les couleurs symboliques de Harrods :

Un Snoopy rayonnant de doré de la tête aux pattes.

Un contour mis en évidence par un élégant vert qui se prolonge sur le cadran et une partie de la lunette interne.

La lunette interne est également partagée avec un noir mat qui se fond dans le boîtier de 40 mm en PVD.

Caractéristiques techniques

La montre est propulsée par un mouvement suisse, le Sellita SW330-2, reconnu pour sa fiabilité et sa précision. Les détails techniques incluent :

Une réserve de marche de jusqu'à 56 heures.

Un bracelet en cuir Saffiano verde, fini avec une couture supérieure dorée, qui complète parfaitement le thème de couleur général.

Exclusivité et disponibilité

L'édition limitée comprend seulement 75 pièces, ce qui en fait un objet de collection particulièrement précieux pour les amateurs de montres et les fans de Snoopy. Chaque détail a été pensé pour célébrer avec grandeur cet anniversaire significatif de Harrods.

Acquisition et prix

Disponible exclusivement via Bamford London à partir du 10 mai à 14h00 BST, cette montre est proposée au prix de 1 850 euros. C'est une opportunité unique d'acquérir une pièce de l'histoire à la fois de Harrods et de Bamford London.

Pourquoi investir dans cette montre GMT Snoopy de Bamford London ?

Acheter cette montre n'est pas seulement un investissement dans un garde-temps de qualité mais aussi dans une pièce de collection artistique et historique. Elle représente un croisement unique entre l'art, l'histoire et l'horlogerie de précision, faisant d'elle un choix privilégié pour les collectionneurs.

Cette montre est plus qu'un simple instrument de mesure du temps : elle est une expression de l'artisanat de luxe et du patrimoine culturel, célébrant un anniversaire majeur d'un des plus grands noms du commerce de luxe. Un must pour ceux qui chérissent l'histoire, l'art et l'excellence en horlogerie.