Duel au sommet : Les deux générations de la Rolex GMT-Master II en acier

Au cœur de la collection professionnelle de Rolex, la GMT-Master II occupe une place particulière. Créée initialement pour les pilotes de ligne Pan Am dans les années 1950, elle s’est imposée comme la référence des montres de voyage. L’année 2024 nous offre l’occasion de comparer deux générations de ce modèle emblématique en acier : la référence historique 116710LN (2007-2018) et sa remplaçante actuelle, la 126710GRNR.

(Un petit aparté personnel : j’ai eu la chance d’observer ces deux modèles côte à côte lors d’une réunion de collectionneurs à Paris, et les différences, bien que subtiles, sautent aux yeux une fois qu’on sait où regarder.)

Le style : tradition contre modernité

La 116710LN a marqué une révolution chez Rolex avec l’introduction du premier insert de lunette en céramique Cerachrom sur une GMT en acier. Son boîtier plus massif, surnommé « Super Case » par les passionnés, affiche des épaulements marqués et une présence forte au poignet. Les dimensions sont généreuses avec un diamètre de 40 mm et une épaisseur de 12,5 mm.

La nouvelle 126710GRNR reprend les codes de sa devancière mais avec une approche plus raffinée. Le boîtier, retravaillé dans ses proportions, offre une silhouette plus élancée. L’insert de lunette bi-ton noir et gris apporte une touche de modernité tout en facilitant la lecture jour/nuit du second fuseau horaire.

Les bracelets : une question de style

La 116710LN était exclusivement proposée avec le bracelet Oyster à maillons polis au centre. La nouvelle génération offre le choix entre ce bracelet classique et le bracelet Jubilé, plus sophistiqué, qui rappelle les premières GMT-Master des années 50.

Une évolution technique significative

Sous le cadran, les différences deviennent plus marquées. La 116710LN embarque le calibre manufacture 3186, un mouvement éprouvé offrant 48 heures de réserve de marche. La nouvelle venue intègre le calibre 3285, une petite révolution avec son échappement Chronergy optimisé et sa réserve de marche portée à 70 heures.

Les améliorations ne s’arrêtent pas là : le nouveau calibre bénéficie des amortisseurs de chocs Paraflex, augmentant significativement la résistance aux chocs. La précision chronométrique reste exemplaire avec une certification COSC et des tests internes Rolex encore plus stricts.

Le quotidien au poignet

Dans l’usage quotidien, ces deux montres excellent. La lisibilité reste parfaite grâce aux index Chromalight luminescents et aux aiguilles bien dimensionnées. L’étanchéité à 100 mètres permet une utilisation sans contrainte, même à la piscine.

Sur le marché actuel, la 126710GRNR s’affiche à 11 100 euros en boutique Rolex (pour les chanceux inscrits sur liste d’attente). La 116710LN, disponible uniquement en occasion, se négocie autour de 10 000 euros, un prix relativement stable qui témoigne de sa désirabilité persistante.

Le choix du collectionneur

Pour le passionné d’horlogerie, le choix entre ces deux références dépendra essentiellement de sa vision de la collection. La 116710LN représente un moment charnière dans l’histoire de Rolex avec l’introduction de nombreuses innovations. La 126710GRNR incarne la vision moderne de la marque avec ses évolutions techniques et son design affiné.

(Une anecdote amusante : lors d’un récent salon horloger, j’ai vu un collectionneur porter ces deux modèles, un à chaque poignet, pour mieux les comparer. Son verdict ? La nouvelle génération gagnait sur le confort, mais l’ancienne gardait un charme particulier.)

L’héritage d’une icône

Ces deux montres illustrent parfaitement la philosophie d’évolution perpétuelle de Rolex. Chaque nouvelle génération apporte son lot d’améliorations techniques tout en préservant l’ADN du modèle. Le calibre manufacture optimisé, les finitions côtes de Genève sur le mouvement, et la précision légendaire restent au cœur des préoccupations.

Vous hésitez entre ces deux générations ? Posez-vous la question de l’usage prévu. Pour une utilisation quotidienne intensive, la nouvelle 126710GRNR avec sa réserve de marche étendue et sa robustesse accrue pourrait faire la différence. Pour une pièce de collection représentative d’une époque charnière, la 116710LN garde tous ses arguments.

Dans les deux cas, vous porterez au poignet un morceau d’histoire horlogère, une montre capable de traverser les générations tout en conservant son style et ses performances. N’est-ce pas là la définition même d’une icône ?