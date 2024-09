Doxa SUB 300T Aristera : la montre de plongée pour gauchers qui va révolutionner le monde de l’horlogerie

Doxa marque un tournant dans son histoire avec le lancement de la SUB 300T Aristera, sa première montre de plongée automatique conçue spécifiquement pour les gauchers. Cette édition limitée à 300 exemplaires promet de séduire les amateurs d’horlogerie en quête d’exclusivité et de fonctionnalité.

Une innovation horlogère pensée pour les gauchers

La Doxa SUB 300T Aristera s’inscrit dans la tendance croissante des montres « destro », ces garde-temps dont la couronne est placée à gauche. Ce design offre non seulement un confort accru pour les gauchers, mais présente également des avantages pratiques pour tous les porteurs. La couronne, ainsi positionnée, est moins susceptible de s’accrocher ou de subir des chocs.

Un design iconique revisité

Basée sur le modèle SUB 300T, la version Aristera conserve le boîtier en acier inoxydable 316L de 42,5 mm de diamètre et 14 mm d’épaisseur. Son profil coussin caractéristique et sa distance entre-cornes de 20 mm lui confèrent une allure à la fois robuste et élégante. La résistance à l’eau impressionnante de 1 200 mètres et la valve à hélium soulignent son statut de véritable montre de plongée professionnelle.

Des détails qui font la différence

La SUB 300T Aristera se distingue par plusieurs éléments uniques :

Une couronne vissée ornée du logo Doxa en orange, placée à gauche

Une valve à hélium repositionnée à 3 heures

Une lunette unidirectionnelle avec insert en aluminium, rappelant l’ère Aubry Frères des années 80

Un cadran orange vif avec date à 3 heures et aiguilles surdimensionnées pour une lisibilité optimale

Un mouvement fiable au cœur de l’innovation

Bien que Doxa reste discrète sur les spécificités de son mouvement, il est fort probable que la SUB 300T Aristera soit équipée du calibre automatique Sellita SW200. Ce mouvement éprouvé offre une réserve de marche d’environ 38 heures et une fréquence de 28 800 alternances par heure, garantissant précision et fiabilité.

Un bracelet iconique pour un style intemporel

La montre est livrée avec le bracelet en acier « grains de riz » caractéristique de Doxa. Ce bracelet, entièrement en composants solides, est équipé d’un fermoir à double bouton-poussoir intégrant un système d’extension pour combinaison de plongée. Un bracelet secondaire en tissu rayé noir et orange est également fourni, offrant une alternative sportive et décontractée.

Une édition limitée qui affirme son exclusivité

Proposée au prix de 2 490 euros, la Doxa SUB 300T Aristera se positionne comme un investissement pour les collectionneurs et les amateurs de montres de plongée. Bien que son tarif soit supérieur d’environ 25% à celui des modèles SUB 300T standard, cette édition limitée offre une combinaison unique de fonctionnalités et d’exclusivité qui justifie son positionnement premium.

L’avis de notre rédaction : un tournant dans l’histoire de Doxa

La SUB 300T Aristera représente plus qu’une simple variation de la gamme SUB 300T. Elle marque l’entrée de Doxa dans le segment des montres pour gauchers, ouvrant potentiellement la voie à de futures innovations dans ce domaine. Pour les collectionneurs et les amateurs de montres de plongée, particulièrement les gauchers, cette édition limitée offre une opportunité rare de posséder un modèle unique alliant héritage horloger et innovation technique.

Que vous soyez gaucher en quête de la montre de plongée idéale ou collectionneur à la recherche d’une pièce exclusive, la Doxa SUB 300T Aristera mérite certainement votre attention. Elle incarne l’essence même de l’innovation horlogère, en répondant à un besoin spécifique tout en restant fidèle à l’ADN de la marque. Une pièce qui, sans nul doute, marquera l’histoire de l’horlogerie de plongée.