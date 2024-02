Dévoilement exclusif : la Horizon GEN DLC de Minase, seulement 25 exemplaires dans le monde !

Une nouvelle œuvre d'art horlogère voit le jour chez Minase, où mystère et raffinement se côtoient dans une édition ultra-limitée

L'essence de la Horizon GEN DLC

La maison horlogère japonaise indépendante Minase frappe un grand coup dans l'univers des montres de luxe avec la sortie de la Horizon GEN DLC, une édition à la production extrêmement limitée. Seuls 25 exemplaires de ce modèle seront disponibles, faisant de chaque montre un objet presque unique. Le nom ‘GEN' tire son origine du caractère kanji “玄”, qui évoque les notions de ténèbres, profondeur et mystère, thèmes qui se reflètent dans l'esthétique de cette pièce d'exception.

Cette montre s'inscrit dans la continuité du design Horizon, signature emblématique de Minase. Elle se pare d'une finition noire intense grâce à un revêtement en DLC (Diamond-Like Carbon) qui alterne entre surfaces brillantes et satinées. Son boîtier de 38mm abrite un cadran en acier recouvert par PVD, offrant un aspect visuel sobre et élégant.

Fonctionnalités et mécanisme précis

Au cœur de cette montre réside un mouvement suisse haut de gamme de grande précision. Basé sur les ébauches ETA 2892, il est équipé :

De roulements sans lubrification MPS

Du système régulateur ETACHRON

D'un rotor orné du logo Minase en forme de tête de foret

Avec une réserve de marche impressionnante de 50 heures, la Horizon GEN DLC promet endurance et fiabilité. Les amateurs d'horlogerie apprécieront également les aiguilles remplies de substance luminescente et polies ainsi qu'un affichage date situé à 3 heures.

Tarification et disponibilité

Cette pièce d'horlogerie est désormais disponible à l'achat directement sur le site officiel de Minase. La Horizon GEN DLC est proposée au prix de 4 700 CHF, soit environ 4 450 €. Compte tenu de sa production limitée et des caractéristiques haut-de-gamme, elle représente une opportunité pour les collectionneurs et passionnés d'acquérir non seulement une montre mais un véritable morceau d'excellence horlogère japonaise.