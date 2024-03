Dévoilement en avant-première : la montre Certina DS Action GMT Powermatic 80, un bijou de technologie à prix abordable

À l'heure où l'ère dorée des montres mécaniques GMT bat son plein, la marque Certina fait une entrée remarquée avec son dernier modèle DS Action GMT Powermatic 80, offrant une fonctionnalité hautement pratique à un prix plus qu'attractif. Découvrons ensemble cette nouveauté qui marque les esprits en 2024.

Une marque d'horlogerie à la réputation solide

Certina, bien que moins présente sur le marché américain, a toujours su se démarquer par la qualité de ses montres. Affiliée au géant horloger Swatch Group, la marque propose des produits d'un excellent rapport qualité-prix. Le modèle DS Action GMT Powermatic 80, en acier inoxydable 316L, se distingue par une finition majoritairement brossée, à l'exception de la couronne et du rebord extérieur de la lunette, qui sont polis. Cette montre, malgré une finition moins élaborée que chez des marques plus haut de gamme comme Longines ou Omega, affiche une construction solide et bien exécutée.

Trois configurations pour tous les goûts

Au lancement, la DS Action GMT Powermatic 80 se décline en trois versions : noir et vert, bleu et rouge avec bracelet en acier inoxydable, et noir et brun agrémenté d'accents dorés accompagné d'un bracelet en cuir marron foncé. Ces modèles partagent le même design et les mêmes fonctionnalités, s'inscrivant dans la lignée esthétique de la série DS Action Diver de Certina.

Des dimensions pensées pour le confort

La montre affiche un diamètre de 41 mm pour une épaisseur de 14 mm, avec des cornes de 20 mm et un profil lug-to-lug de 49,5 mm. Le couronne, placée entre deux protections à 3 heures, contribue à l'étanchéité de la montre, garantie jusqu'à 200 mètres. Un cristal saphir plat traité anti-reflets recouvre le cadran, entouré d'une lunette bidirectionnelle équipée d'un insert en saphir de 24 heures.

Un cadran clair et fonctionnel

Le cadran, semblable à celui des montres de plongée de la marque, comporte des marqueurs d'heure appliqués, un anneau chapitre incliné avec une piste minute, et un guichet de date à 3 heures. La version noire et verte présente des accents verts vifs, avec des marqueurs et aiguilles recouverts de Super-LumiNova bleue. Malgré une opportunité manquée de rendre lumineuse l'intégralité de l'échelle de 24 heures, la montre reste très lisible dans l'obscurité.

Une mécanique de précision

Le mouvement automatique GMT Powermatic 80.661 (basé sur l'ETA Cal. C07.661) offre une réserve de marche d'environ 80 heures, grâce à une fréquence réduite. Il intègre un spiral en Nivachron pour une meilleure précision et une résistance accrue au magnétisme, ainsi qu'une fonction GMT avec réglage indépendant de l'heure locale. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les voyageurs.

Un bracelet en acier inoxydable de qualité

Le bracelet en acier, avec une finition entièrement brossée, est équipé de maillons amovibles fixés par des goupilles à friction, un choix surprenant compte tenu du prix de la montre. La boucle, signée Certina, possède un système de sécurité supplémentaire, mais l'absence de système d'extension intégré est à noter. Toutefois, le bracelet offre plusieurs options de réglage pour un confort optimal.

Proposée à un prix de 1 040 € pour le modèle avec bracelet en cuir et de 1 070 € pour les versions avec bracelet en acier, la Certina DS Action GMT Powermatic 80 représente une excellente valeur dans l'univers des montres suisses, alliant qualité, prestige et fonctionnalité à un tarif compétitif.