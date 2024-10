Deux Rolex Submariner du cinéaste de Titanic bientôt aux enchères chez Sotheby’s

Sotheby’s proposera aux enchères deux montres Rolex Submariner ayant appartenu au célèbre cinéaste Al Giddings, associé à la réalisation du film Titanic et à plusieurs expéditions vers l’épave. Ces deux pièces exceptionnelles, chargées d’histoire, sont estimées entre 20 000 et 60 000 USD et seront mises en vente le 6 décembre à New York.

Une Submariner en acier ayant exploré l’épave du Titanic

La première montre mise en vente est une Rolex Submariner Ref. 1680 en acier inoxydable, estimée entre 20 000 et 40 000 USD. Portée lors de 17 plongées sur le site de l’épave du Titanic, cette montre incarne l’esprit d’aventure et de recherche du cinéaste. Dotée d’un cadran noir classique et d’une lunette assortie, elle est complétée par un bracelet Oyster en acier, faisant d’elle un modèle typique et emblématique des montres de plongée Rolex.

Un témoignage d’histoire sous-marine

Cette Rolex Submariner n’est pas seulement une montre de plongée, mais aussi un témoin des nombreuses expéditions sous-marines menées par Giddings pour le film Titanic et pour l’exploration de l’épave. La montre a accompagné le cinéaste dans des conditions extrêmes, ajoutant ainsi une valeur historique unique pour les collectionneurs d’horlogerie et d’objets marins.

Une Submariner en or ayant figuré dans le film Titanic

La seconde montre, également une Rolex Submariner Ref. 1680/8, est estimée entre 30 000 et 60 000 USD et possède un boîtier en or jaune. Cette montre est non seulement unique par son matériau précieux, mais aussi par son apparition à l’écran dans le film Titanic. Le modèle a été porté par le personnage de Brock Lovett, interprété par l’acteur Bill Paxton, renforçant encore son importance cinématographique et historique.

Un modèle au design distinctif

La Submariner en or présente un cadran « Nipple Dial » noir et une lunette assortie, une particularité recherchée par les collectionneurs. Cette montre a été offerte à Al Giddings par T. Walker Lloyd, ancien plongeur et collaborateur chez Rolex, ajoutant une dimension sentimentale et une connexion à l’univers de la plongée professionnelle.

Un rendez-vous pour les collectionneurs le 6 décembre à New York

Ces deux Rolex Submariner seront présentées lors de la vente Important Watches Sale organisée par Sotheby’s le 6 décembre à New York. Leur histoire unique et leur lien avec le Titanic devraient attirer les passionnés de montres et d’exploration maritime, faisant de cette vente un événement à ne pas manquer pour les collectionneurs et les amateurs d’horlogerie de prestige.