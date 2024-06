Des montres pas comme les autres : cinq garde-temps aux affichages des heures et minutes inédits

Malgré la complexité de certaines montres et l’individualité de leur design, la majorité d’entre elles adhèrent encore au style analogique à deux aiguilles pour afficher les heures et les minutes. Voici cinq montres qui le font différemment, issues de notre dernière visite aux archives de WatchTime.

MB&F HM3 FrogX

Max Büsser et ses amis se spécialisent depuis longtemps dans les designs audacieux et excentriques de leurs « machines horlogères ». L’une des plus mémorables est la HM3 Frog, lancée en 2010. L’édition commémorative des 10 ans, lancée l’année dernière, perpétue la tradition avec ses deux « yeux » globulaires qui sont en réalité des dômes en aluminium fin tournant sous des marqueurs pour indiquer les heures et les minutes. Le boîtier en forme de grenouille (48,3 mm x 52,7 mm) est en saphir et est constitué de 59 pièces individuelles, y compris des joints colorés spécialement pour assurer une résistance à l’eau de 30 mètres. Le FrogX, en trois éditions limitées de 10 pièces chacune, est le premier de la série dont le boîtier est conçu pour montrer le mouvement high-tech, créé par Jean-Marc Wiederrecht, et son rotor emblématique en forme de hache de bataille dans une couleur assortie à celle du joint. Prix : 152 000 $.

URWERK UR100-V « T-Rex »

Urwerk utilise des satellites rotatifs orbitaux pour une indication dynamique et tridimensionnelle de l’heure. La marque présente la dernière évolution de ce système inhabituel et techniquement complexe dans l’UR100-V « T-Rex », dont le surnom de dinosaure est dérivé du motif écailleux texturé sur son boîtier en bronze de 41 mm x 49,7 mm. Le calibre automatique UR 12.02 à l’intérieur de son enveloppe reptilienne alimente un ensemble de trois satellites orbitaux, chacun représentant quatre heures, tournant sur un carrousel à quatre bras. Chaque satellite porte également un pointeur rouge le long d’une échelle de 60 minutes. Le mouvement comporte un dispositif d’engrenage planétaire qui empêche le remontage excessif et l’usure excessive du rotor. En plus des heures et des minutes, il comprend des échelles de 20 minutes indiquant la distance orbitale et de rotation de la Terre. Prix : 57 000 $.

Ludovic Ballouard Upside Down

Lancée en 2015, l’Upside Down porte bien son nom avec son cadran non conventionnel, sur lequel seul un des 12 chiffres arabes des heures est à l’endroit à la fois. Chaque chiffre des heures est monté sur un disque rotatif indépendant avec un point indicateur. Toutes les 60 minutes, alors que l’aiguille des minutes bleue de style feuille effectue une rotation complète du cadran, un nouveau chiffre se retourne à 180 degrés pour commencer une nouvelle heure tandis que le précédent retourne à sa position inversée. Tout cela est l’œuvre du calibre B01 de Ludovic Ballouard, dont la complication des heures sautantes brevetée utilise 12 croix de Malte mécaniques pour contrôler les disques des heures. Même le boîtier de 41 mm suit le thème de l’Upside Down, avec ses côtés convexes incurvés reflétant une vue inversée de son porteur. Les prix commencent à 75 000 CHF.

Konstantin Chaykin Joker

Le horloger russe Konstantin Chaykin est renommé pour ses interprétations créatives des complications de calendrier, notamment le Joker, lancé en 2017. Son cadran semble d’abord être une représentation simple d’un visage de clown mais est en réalité une montre régulateur astucieusement conçue : les heures et les minutes sont indiquées sur les deux sous-cadrans « yeux » par des globes roulants, et la bouche en forme de sourire est une fenêtre pour l’affichage inhabituel des phases de la lune, la lune elle-même étant peinte en rouge pour ressembler à une langue. À 12 heures se trouvent de petits symboles représentant les piques, cœurs, carreaux et trèfles des jeux de cartes. À l’intérieur du boîtier en acier de 42 mm se trouve le mouvement automatique K07-0 de Chaykin, basé sur l’ETA 2824-2 et amélioré avec un module créé dans l’atelier de l’horloger à Moscou. Les prix commencent à 12 909 € ; sur la photo, l’édition limitée de 2017 qui se vendait pour 7 500 CHF.

Vault V1

Les montres de la startup suisse Vault, comme le V1 de 39 mm (disponible en acier et en titane) et le Vault V1+ en or rose (sur la photo), présentent un système unique de roulements permettant au mouvement de tourner à 360° dans les deux sens. Alors que les minutes sont affichées de manière classique avec une aiguille centrale, les heures sont affichées sur un disque en saphir positionné au-dessus des engrenages du cadran. Le disque est fumé et passe graduellement de transparent à opaque. La ligne entre les parties transparentes et opaques du disque indique l’heure actuelle. Le mouvement automatique V01 qui alimente cette complication inventive offre une réserve de marche de 50 heures et une fréquence de 21 600 vph. Les prix commencent à 42 000 $.