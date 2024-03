Décryptage des montres étanches : Tout savoir sur les normes IP et ATM

Est-ce que votre montre connectée est prête à plonger avec vous ? Découvrez comment les évaluations IP et ATM déterminent si votre appareil peut vous accompagner sous l'eau.

Un résumé pour tous : Quelle est la norme requise pour la natation ?

Pour une montre parfaitement adaptée à la natation, visez un appareil avec des notations 5ATM et/ou IPX8 (ou supérieures). La présence de ces deux indices garantit une protection contre l'immersion continue dans l'eau ainsi qu'une résistance adéquate à la pression de l'eau.

Explication du jargon de la résistance à l'eau

La compréhension des spécifications, des avertissements et des notations autour de la résistance à l'eau peut sembler complexe. Les notations IP et ATM standardisent ce processus, vous donnant des repères clairs, mais il reste essentiel de les combiner pour évaluer si une montre est véritablement adaptée à la natation, à la plongée, ou risque de se détériorer sous une simple douche.

Les notations ATM décryptées

La plupart des montres connectées possèdent une notation ATM. Pour garantir la sécurité de votre appareil pour la natation, optez pour un dispositif certifié 5ATM. Cette notation indique la profondeur maximale atteignable et la pression d'eau que l'appareil peut théoriquement supporter.

1ATM = Résiste à des pressions équivalentes à 10m / 33ft

5ATM = Résiste à des pressions équivalentes à 50m / 164ft

10ATM = Résiste à des pressions équivalentes à 100m / 328ft

Les notations IP expliquées

La notation de Protection contre l'Intrusion (IP) est un indicateur officiel de la protection de votre appareil contre la poussière et l'eau. Le second chiffre après « IP » est crucial pour la protection contre l'eau, sur une échelle de 0 à 9. Par exemple, une montre avec une notation IP68 est totalement protégée contre la poussière et offre une protection contre l'immersion continue dans l'eau.

Montres étanches pour la natation : À quoi faire attention

Pour qu'une montre soit adaptée à la natation, elle doit posséder une protection IPX8 et une notation 5ATM. Théoriquement, une telle combinaison devrait signifier que l'appareil est sûr pour la natation ou le snorkeling, bien que certains fabricants puissent préciser des limites spécifiques liées au temps ou à des profondeurs spécifiques.

Montres intelligentes pour la plongée : Critères de sélection

Les montres et appareils wearables avec une notation de 10ATM sont de plus en plus courants, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont prêts pour des plongées jusqu'à exactement 100m. Pour être prêt à la plongée, ils doivent également être certifiés EN13319 (comme l'Apple Watch Ultra), et il est crucial de vérifier les détails spécifiques du fabricant concernant la profondeur maximale supportée par le dispositif.

Ce guide vous éclaire sur l'importance des normes IP et ATM pour choisir une montre connectée adaptée à vos activités aquatiques. Que vous soyez nageur occasionnel ou plongeur expérimenté, ces certifications assurent que votre montre peut vous accompagner en toute sécurité sous l'eau.