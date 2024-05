Décryptage : Comment Garmin calcule le VO2 max et sa fiabilité

La mesure du VO2 max par les montres Garmin est un outil clé pour les coureurs, les cyclistes et ceux qui surveillent leur forme aérobique. Mais comment Garmin effectue-t-il ces calculs et peut-on vraiment se fier à ces estimations ?

Comment Garmin évalue-t-il le VO2 max ?

Garmin utilise un algorithme propriétaire pour estimer le VO2 max, ce qui signifie que la méthode exacte reste relativement confidentielle. Néanmoins, nous savons que cette évaluation dépend principalement des données de fréquence cardiaque recueillies par la montre ou un moniteur de fréquence cardiaque associé. Il est essentiel que la fréquence cardiaque atteigne au moins 70% de sa valeur maximale pendant une période déterminée pour que la mesure soit prise en compte.

Les données et méthodes de collecte

Selon Firstbeat Analytics, la branche analytique de Garmin, la formule intègre des informations personnelles et des données recueillies pendant l'activité. Cela inclut la vitesse de déplacement et les données de fréquence cardiaque. L'algorithme examine la relation entre la charge de travail interne (l'effort du corps) et externe (la performance produite) pour fournir une estimation.

Obtenir une estimation du VO2 max pour la course

La session de course doit durer au moins 15 minutes.

L'activité doit se dérouler à l'extérieur et nécessiter un signal GPS.

Les données de fréquence cardiaque doivent provenir de la montre ou d'une ceinture pectorale associée.

La fréquence cardiaque doit atteindre au moins 70% de la valeur maximale pendant 15 minutes ou plus.

Obtenir une estimation du VO2 max pour le cyclisme

Pour le cyclisme, les exigences sont légèrement différentes :

L'activité cycliste doit durer au moins 20 minutes sans interruption.

Il faut collecter les données de fréquence cardiaque soit via la montre, soit via une ceinture pectorale connectée.

La fréquence cardiaque doit également atteindre au moins 70% du maximum pendant au moins 20 minutes consécutives.

Les données d'un capteur de puissance sont également nécessaires durant l'exercice.

Fiabilité de l'estimation du VO2 max par Garmin

Il est important de noter que l'estimation du VO2 max par Garmin est, comme son nom l'indique, une estimation. Cependant, Garmin, via Firstbeat Analytics, affirme que leur méthode peut automatiquement détecter votre niveau de fitness VO2max avec une précision de 95% par rapport aux mesures en laboratoire. Cette précision s'améliore avec l'augmentation et la précision des données fournies.

L'utilisation d'une ceinture pectorale pour mesurer la fréquence cardiaque peut améliorer la précision de ces estimations, de même que le port correct de la montre.

Bien que l'estimation du VO2 max proposée par Garmin ne remplace pas un test en laboratoire, elle offre une approximation fiable pour ceux qui cherchent à surveiller et améliorer leur condition physique générale. Avec les bons réglages et une utilisation appropriée, cet outil peut s'avérer extrêmement utile pour les athlètes de tous niveaux.