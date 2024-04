Découvrez pourquoi watchOS 11 marquera la fin d’une ère pour un Apple Watch iconique

À l'approche de la WWDC 2024, l'excitation monte autour des nouveautés que prépare Apple pour ses systèmes d'exploitation. Parmi elles, l'introduction de watchOS 11 pour l'Apple Watch est particulièrement attendue, mais cette mise à jour pourrait aussi sonner le glas pour un modèle historique de la marque.

L'avènement de watchOS 11

Alors que la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024 est à peine à plus d'un mois, les spéculations vont bon train concernant les annonces d'Apple. L'accent devrait être mis sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans iOS 18 et la prochaine version de visionOS, le logiciel pilotant l'Apple Vision Pro. Cependant, watchOS 11, destiné à l'Apple Watch, retient également l'attention.

Jusqu'à présent, les détails sur les nouveautés que watchOS 11 pourrait apporter sont peu nombreux. Contrairement à son prédécesseur, qui a introduit des widgets et une meilleure exploitation des informations contextuelles, les informations sur watchOS 11 sont rares. Tout laisse à penser que cette mise à jour sera mineure, mais elle n'en demeure pas moins importante, surtout en ce qui concerne la compatibilité avec les modèles existants.

Un modèle historique laissé pour compte

Le Apple Watch Series 4 semble être le grand oublié de cette mise à jour. Lancé en 2018, ce modèle a marqué une évolution significative dans la gamme, avec l'introduction de boîtiers de 40 et 44 millimètres et une augmentation de 30 % de la taille de l'écran. Il a également introduit un processeur deux fois plus puissant que son prédécesseur et la fonctionnalité d'électrocardiogramme.

Cette exclusion n'a pas été officiellement expliquée, mais la raison semble évidente. Après plus de cinq ans de service, le Apple Watch Series 4 a largement dépassé son cycle de vie, surpassant même le Series 3 qui a cessé de recevoir des mises à jour en 2022.

Les modèles qui bénéficieront de watchOS 11

Avec le Series 4 hors jeu, la mise à jour vers watchOS 11 sera disponible pour les modèles de smartwatch lancés depuis 2019. Cela inclut :

Apple Watch Series 5, 6, 7, 8, et 9 ;

Apple Watch SE de première et deuxième génération ;

Apple Watch Ultra de première et deuxième génération.

Il faudra attendre la keynote d'ouverture de la WWDC 2024 pour connaître en détail les nouvelles fonctionnalités de watchOS 11. Les développeurs auront accès aux betas exclusives dès le 10 juin, tandis que le grand public devra patienter quelques mois de plus pour la version stable.

Qu'implique cette mise à jour pour les utilisateurs ?

Le passage à watchOS 11 soulève plusieurs questions. Pour les détenteurs du Series 4, cette mise à jour marque la fin des mises à jour logicielles, les poussant potentiellement à envisager une montée en gamme. Pour les autres, elle promet de nouvelles fonctionnalités et améliorations, même si les détails restent flous.

La fidélité des utilisateurs sera mise à l'épreuve, tandis que l'innovation chez Apple continue de pousser les limites de la technologie portable. Ce cycle de renouvellement, bien que frustrant pour certains, est inhérent à l'évolution rapide du secteur des technologies.

Perspective sur l'avenir de l'Apple Watch

L'exclusion du Series 4 de la liste des appareils compatibles avec watchOS 11 est un rappel que dans le monde de la technologie, aucune série n'est à l'abri de l'obsolescence. Alors que les utilisateurs anticipent les nouveautés, ils doivent également se préparer à dire adieu à des modèles qui ont marqué leur temps.

La mise à jour vers watchOS 11 ouvre la voie à de futures innovations, tout en tirant un trait sur un chapitre important de l'histoire d'Apple Watch. La marque à la pomme continue de redéfinir les attentes en matière de montres intelligentes, tout en préservant l'héritage de ses modèles antérieurs.

En conclusion, watchOS 11 symbolise à la fois le progrès et la fin d'une ère pour l'Apple Watch Series 4. Ce développement est emblématique de l'évolution constante de la technologie et de notre relation avec elle. Les utilisateurs d'Apple Watch attendent avec impatience de découvrir les nouveautés que cette mise à jour apportera, tout en faisant leurs adieux à un modèle bien-aimé.