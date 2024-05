Découvrez pourquoi la Citizen Super Titanium Automatic Small Seconds est la montre parfaite pour vous !

La meilleure des trois nouvelles séries Super Titanium qui va séduire de nombreux fans.

Cette prise en main est un cas classique de « gardez le meilleur pour la fin ». Il y a une semaine, nous avons publié ma revue des séries Citizen Super Titanium Eco-Drive Day-Date et Chronographe. Le troisième ensemble de modèles que nous avons reçu pour examen était la Citizen Super Titanium Automatic Small Seconds. Après avoir essayé les trois différentes séries, je peux confirmer que Citizen a trois succès potentiels entre les mains. Mais cette version mécanique Small Seconds est la meilleure à mon avis. J'ai passé du temps avec les quatre variantes, et je pense que c'est la série qui pourrait plaire aussi bien aux gens « ordinaires » à la recherche d'une excellente montre abordable pour tous les jours qu'aux passionnés de montres. Laissez-moi vous expliquer pourquoi.

La montre daily parfaite à prix abordable

Visuellement, les modèles Small Seconds touchent parfaitement la cible pour moi et sont même dotés d'un mouvement automatique. Commençons par quelques spécifications pour comparer les montres aux deux autres séries. Ces quatre modèles ont un boîtier tonneau en Super Titanium de 40,5 mm, d'une épaisseur de 11 mm et traité avec du Duratect TIC pour le rendre extra résistant aux rayures. Il arbore une finition principalement brossée avec des chanfreins polis et une lunette polie.

Quatre variations de cadran pour la Super Titanium Automatic Small Seconds

Citizen propose quatre couleurs de cadran pour la Super Titanium Automatic Small Seconds. Toutes ont la même texture rayée qui est plus visible sur les cadrans foncés que sur leurs homologues clairs. Les cadrans foncés sont vert (NJ0180-80X) et bleu (NJ0180-80L) et correspondent aux cadrans des modèles Chronographe et Day-Date. Ils comportent un anneau noir en périphérie qui contient la graduations des minutes imprimée en blanc. Il y a aussi une version cadran blanc (NJ0180-80A) et une variante cadran turquoise que Citizen appelle « Lightgreen » (NJ0180-80M).

Mon coup de cœur immédiat a été le modèle à cadran blanc. En raison de la couleur (ou de son absence), la texture est présente mais jamais proéminente, donnant vie au cadran juste au bon moment. Les quatre cadrans comportent des index appliques traités avec du lume. Et les deux aiguilles style glaive pour les heures et les minutes le sont également. L'élément qui rend ces montres différentes est le petit sous-cadran des secondes entre 4 et 5 heures.

Un bracelet léger qui le rend agréable à porter

Comme les autres modèles, ces montres sont livrées avec un bracelet en Super Titanium avec Duratect TIC pour éviter les rayures. Le bracelet a une finition mate prédominante, à l'exception des biseaux centraux des mailles, qui ont une finition ultra brillante pour un contraste visuel supplémentaire. La qualité du bracelet est correcte, bien que les bruits de cliquetis puissent être quelque peu trompeurs.

Les bracelets en titane ont un cliquetis plus aigu que les bracelets en acier inoxydable, ce qui donne l'impression d'une exécution de moindre qualité. Mais ce n'est pas vrai, c'est simplement le son du matériau qui est différent.

Le calibre automatique maison 8213-21A

Citizen équipe ces montres de son calibre mécanique maison 8213-21A. Ce mouvement automatique fonctionne à 21 600 alternances/heure et dispose d'une réserve de marche de 40 heures. C'est la version petite seconde du calibre 8210 qui équipe la populaire série Tsuyosa Automatic. Il a une précision annoncée de ±20 secondes par jour.

Un simple coup d'œil au mouvement à travers la fenêtre en saphir au dos montre qu'il s'agit d'un mouvement automatique très basique qui fera le travail. Pour les passionnés de montres de longue date, le fond transparent n'est probablement pas nécessaire, mais pour les personnes qui découvrent les montres, la possibilité de voir un mouvement mécanique en action ajoute beaucoup à l'expérience globale.

Porter la Citizen Super Titanium Automatic Small Seconds

Comme je l'ai déjà mentionné, au premier coup d'œil, je préférais la version à cadran blanc. Cependant, le modèle turquoise était un excellent second choix. Une fois au poignet, cette préférence est devenue encore plus forte. Ces deux versions ont un certain attrait car elles maintiennent l'équilibre parfait entre les vibrations rétro et l'exécution moderne, ce qui fonctionne remarquablement bien. Les versions à cadran vert et bleu sont très belles, mais elles sont aussi visuellement plus rigides. Les cadrans plus clairs semblent plus « aérés » et ont plus d'espace pour respirer.

Réflexions finales sur la Citizen Super Titanium Automatic Small Seconds

Après avoir essayé les quatre modèles, j'ai décidé de porter la version à cadran blanc pendant une plus longue période. Pendant quelques jours, j'ai été impressionné par le grand confort et le style que cette montre offre, surtout si l'on considère le prix de 429 €. Pour une montre de sport moderne, élégante et fine, exécutée en titane léger, c'est difficile à battre. Certes, l'exécution est un peu brute sur les bords à certains endroits, mais cela n'affecte en rien mon jugement. Ce que vous obtenez en termes de style, de confort et de matériaux est inégalé à mon avis.

Le plus grand concurrent que je vois vient des rangs de Citizen – la série Tsuyosa Automatic mentionnée précédemment. Mais si vous voulez un design légèrement différent et une montre légère, cette Super Titanium Automatic Small Seconds est un choix fantastique. Sans l'ombre d'un doute, Citizen est devenue la marque de référence pour les montres à moins de 500 €.

Cette nouvelle série de montres en est une preuve supplémentaire et c'est pourquoi je pense que cela pourrait être un grand succès pour la marque japonaise. Chapeau à Citizen pour avoir sorti une grande série après l'autre. C'est maintenant la marque abordable à battre et, en toute honnêteté, je ne vois pas cela arriver de sitôt !

Toutes les Citizen Super Titanium Automatic Small Seconds sont maintenant disponibles sur le site officiel de la marque. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ces nouvelles montres dans les commentaires ci-dessous.