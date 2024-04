Découvrez l’Ulysse : la nouvelle montre de légende créée par Vianney Halter et Alexandre Beauregard

Une collaboration artistique et technique époustouflante a donné naissance à l'Ulysse, le dernier né des garde-temps de luxe imaginé par Vianney Halter en partenariat avec Alexandre Beauregard. Découvrez pourquoi cette pièce suscite déjà des réactions enthousiastes.

Introduction au partenariat Halter-Beauregard

Le monde de l'horlogerie de luxe accueille un nouveau venu spectaculaire : l'Ulysse, fruit de la collaboration entre Vianney Halter, horloger indépendant de renom, et Alexandre Beauregard, artiste lapidaire canadien et novateur dans le domaine. Ensemble, ils ont créé un garde-temps masculin qui défie les conventions par son esthétique et sa complexité.

Origines du projet : Le lien entre ces deux créateurs prend racine dans leurs visions artistiques uniques, fusionnant audace et tradition dans un objet d'art fonctionnel.

Innovation et design : Leur création commune, l'Ulysse, est un hommage à l'ingéniosité humaine et à la beauté brute de la nature, encapsulées dans une montre qui est plus qu'un simple instrument de mesure du temps.

Un design révolutionnaire

L'Ulysse se distingue immédiatement par son cadran audacieux. Utilisant une technique raffinée, 68 aquamarines d'une pureté parfaite sont taillées à la main et incrustées dans une fine grille en or de seulement 0,3 mm d'épaisseur, puis scellées sur un fond de nacre. Cette méthode, signature de Beauregard, crée un effet visuel éblouissant qui ne manque jamais de captiver les regards.

Technique de sertissage unique : Chaque pierre est méticuleusement ajustée pour jouer avec la lumière et offrir un spectacle visuel sans égal.

Complexité des aiguilles : Reprenant le design complexe du modèle Dahlia, les aiguilles de l'Ulysse sont composées de 24 pièces distinctes, assemblées avec une précision extrême pour maintenir une distance minimale avec le cristal de saphir qui les couvre.

Une mécanique de précision

Vianney Halter apporte son expertise technique avec le calibre automatique U30A, initialement développé pour son anniversaire en 2018. Ce mouvement est doté d'un rotor transparent mystérieux permettant d'admirer la beauté des mécanismes internes, incluant des roulements à billes transparents en corindon synthétique et des plaques ainsi que des ponts en argent allemand minutieusement polis et décorés.

Réserve de marche : Cette pièce offre une réserve de marche de 56 heures, garantissant une autonomie et une performance durables.

Esthétique raffinée : Le soin apporté aux finitions et aux biseaux accentue encore l'esthétique sophistiquée de la montre, répondant aux standards élevés de Beauregard.

Un bijou en édition limitée

L'Ulysse n'est pas seulement une prouesse technique, c'est également un bijou de collection. Produite en édition limitée à seulement 10 pièces, elle est encapsulée dans un boîtier en or rose de 41 mm, couronné d'un cabochon en aquamarine étincelant, vendue au prix de 110 000 francs suisses (environ 102 000 euros).

Exclusivité et luxe : Cette montre n'est pas seulement un instrument de mesure du temps, mais une véritable œuvre d'art, offrant exclusivité et prestige à ses heureux propriétaires.

Un investissement pour les connaisseurs : Avec son design unique et sa fabrication limitée, l'Ulysse est destinée à devenir un objet de collection très convoité.

L'Ulysse de Beauregard et Vianney Halter est plus qu'une montre : c'est une célébration de l'art et de l'ingéniosité, une pièce qui transcende le concept traditionnel de l'horlogerie pour atteindre le domaine de l'art palpable. Pour les amateurs d'horlogerie, c'est une occasion à ne pas manquer pour posséder une pièce chargée d'histoire, d'innovation et de beauté artistique.