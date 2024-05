Découvrez les trois nouveaux chronographes Prospex Solar Speedtimer de Seiko : un hommage vibrant aux sports automobiles

Seiko enrichit sa célèbre gamme avec trois nouvelles montres dédiées aux passionnés de vitesse et d'élégance mécanique. Inspirées par les courses automobiles des années 70, ces créations captivent par leur esthétique vintage et leurs performances modernes.

Introduction à la nouvelle collection

La renommée de Seiko dans l'univers de l'horlogerie sportive s'étend une fois de plus avec l'introduction de trois nouveaux modèles au sein de sa série Prospex Solar Speedtimer. Chacun de ces chronographes solaires puise son inspiration dans une facette différente du sport automobile, tout en rendant hommage à la décennie qui a vu naître le premier Speedtimer de Seiko dans les années 70.

Grand Touring : un design sophistiqué et robuste

Boîtier en acier inoxydable avec un élégant cadran gris effet soleil, rappelant les voitures de muscle vintage.

Lunette en aluminium bleu marine, offrant un contraste sportif avec les indices Lumibrite.

Cadrans secondaires en noir discret, renforçant l'aspect élégant de la montre.

Circuit Race : couleurs audacieuses et finitions dorées

Avec un cadran et un insert de lunette principalement noirs, le modèle « Circuit Race » évoque l'intensité des courses de circuits anciennes. Ce modèle se distingue par :

Des compteurs en bleu minuit, offrant un contraste subtil mais captivant.

Indices, anneau de lunette, aiguilles et poussoirs revêtus d'une finition dorée, ajoutant une touche de luxe à la montre.

Racing Sports : légèreté et contraste de couleurs

Inspiré par les voitures de sport légères d'antan, le modèle « Racing Sports » se présente avec :

Un cadran en teinte ivoire, contrastant avec des cadrans secondaires en bleu profond.

Des marqueurs horaires et aiguilles Lumibrite ton sur ton qui se fondent dans le fond du cadran.

Une lunette verte foncée classique, complétée par un bracelet en cuir de style rallye.

Technologie et durabilité

Les chronographes Prospex Solar Speedtimer ne sont pas seulement des pièces d'exception de par leur design. Ils intègrent également une technologie solaire avancée, permettant une charge efficace et respectueuse de l'environnement. Robustes et conçus pour les amateurs de vitesse, ces montres sont prêtes à affronter aussi bien les circuits de course que les défis quotidiens.

Disponibilité et prix

Prévues pour une sortie en juin, ces montres seront disponibles à l'achat directement chez Seiko. Les prix varieront entre environ 590 et 620 euros, rendant ces chefs-d'œuvre accessibles aux amateurs de montres et de sports automobiles.

Pourquoi choisir une montre de la série Prospex Solar Speedtimer ?

Opter pour un modèle de la série Prospex Solar Speedtimer de Seiko, c'est choisir une montre qui allie histoire, innovation et style. Ces montres ne sont pas seulement des instruments de mesure du temps ; elles sont des symboles de l'audace et de l'innovation dans le monde de l'horlogerie sportive.

En résumé, la nouvelle collection de chronographes Prospex Solar Speedtimer de Seiko offre une fusion parfaite entre le charme du design rétro et les technologies horlogères modernes. Un véritable hommage à l'ère des sports automobiles des années 70, ces montres sont destinées à devenir des pièces iconiques pour les collectionneurs et les passionnés de montres à travers le monde.