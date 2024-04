Découvrez les rumeurs et prédictions de sortie pour l’Apple Watch Series 10 !

Alors que nous approchons de la dixième édition de l'Apple Watch et de son dixième anniversaire, les rumeurs s'intensifient, offrant un aperçu de ce que pourrait nous réserver le géant de Cupertino pour cette montre connectée anniversaire.

Un changement de nom significatif ?

L'une des spéculations les plus intéressantes concerne le changement potentiel de nom de la montre. Inspirée par le traitement spécial « X » de l'iPhone pour son dixième anniversaire, l'Apple Watch pourrait elle aussi adopter cette nouvelle nomenclature. Ce changement, bien que mineur, souligne l'importance de cette édition anniversaire et pourrait marquer un tournant dans la manière dont Apple nomme ses dispositifs.

Apple Watch X : un nom nouveau pour une édition très attendue.

Un design renouvelé en perspective

Mark Gurman de Bloomberg suggère qu'Apple planifie une refonte de l'Apple Watch pour son dixième anniversaire. Cette nouvelle conception inclurait potentiellement un boîtier plus fin, tout en maintenant l'esthétique emblématique de la marque. Bien que la forme circulaire soit peu probable, ce renouveau est en phase avec le cycle de trois générations d'Apple pour les changements de design majeurs.

Nouveau boîtier : plus fin et conçu pour l'anniversaire.

Des innovations de fixation pour les bracelets

Une autre nouveauté pourrait concerner le système de fixation des bracelets. Apple envisagerait un système de fixation magnétique pour les futurs modèles, permettant de libérer de l'espace utilisé par les emplacements actuels des bracelets. Cependant, ce changement pourrait signifier que les anciens bracelets ne seraient plus compatibles avec les nouveaux modèles.

Système magnétique : une innovation pour les bracelets.

L'introduction possible d'un écran microLED

L'année pourrait marquer l'arrivée des écrans microLED sur l'Apple Watch, offrant une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue par rapport aux écrans OLED actuels. Cependant, certains rapports suggèrent que cette transition pourrait ne pas se produire avant 2025.

Écran microLED : un potentiel changement pour une meilleure autonomie.

La détection de la pression sanguine pourrait être la grande nouveauté

Parmi les nouvelles fonctionnalités de santé, la plus attendue est la surveillance de la pression sanguine, qui permettrait de suivre les tendances sans fournir de mesures systolique ou diastolique précises. Cette innovation serait complétée par d'autres fonctionnalités, telles que la détection de l'apnée du sommeil, bien que le suivi non invasif du glucose sanguin ne soit pas prévu avant la fin de la décennie.

Surveillance de la pression sanguine : un ajout majeur pour les fonctionnalités de santé.

Améliorations prévues pour l'affichage OLED

En contradiction avec les rumeurs sur le microLED, un rapport récent suggère qu'Apple pourrait améliorer l'écran OLED actuel en adoptant la technologie LTPO TFT, réduisant ainsi la consommation d'énergie et améliorant significativement l'autonomie de la batterie.

Technologie LTPO TFT : une avancée pour optimiser la consommation d'énergie.

Quant à la date de sortie de l'Apple Watch X, si Apple conserve son calendrier habituel de lancement en septembre, nous pourrions voir cette nouvelle montre être annoncée le deuxième mardi de septembre 2024. Cependant, l'incertitude demeure, et il est possible que la date de sortie soit plus proche de l'anniversaire officiel en avril 2025.