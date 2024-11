Découvrez les Rolex COMEX : des montres de plongée légendaires et très convoitées

Rolex est mondialement reconnue pour ses montres de plongée de haute précision, conçues pour répondre aux exigences des professionnels. Parmi les modèles les plus prisés par les collectionneurs, les Rolex COMEX, créées pour la Compagnie Maritime d’Expertise, une entreprise de plongée française, occupent une place de choix. Retour sur cette collection rare qui fascine autant par son histoire que par sa technicité.

Les débuts d’une collaboration légendaire

Rolex a débuté sa collaboration avec COMEX au début des années 1970, développant pour eux des montres de plongée spéciales, qui ont influencé l’évolution des modèles Submariner et Sea-Dweller. Les premières COMEX étaient basées sur les références grand public Submariner (réf. 5513 et 1680) et Sea-Dweller (réf. 1665). La valve à hélium, développée pour ces modèles, est devenue emblématique, permettant aux plongeurs de rester en milieu saturé en hélium sans risque d’explosion de la montre.

Les modèles COMEX de la période des années 1980

Dans les années 1980, Rolex introduit de nouvelles fonctionnalités comme les verres saphir et les index en or blanc. Cette période de transition inclut des modèles uniques pour COMEX, notamment les références 16800 et 5514. La collaboration avec COMEX a ainsi permis à Rolex d’améliorer sans cesse la robustesse et la fiabilité de ses montres de plongée, tout en créant des modèles d’exception recherchés aujourd’hui par les collectionneurs.

Les cinq Rolex COMEX d’occasion disponibles en ce moment

Rolex Submariner COMEX réf. 5514

La Rolex Submariner COMEX réf. 5514 est l’une des pièces les plus rares de cette collection. Basée sur la référence 5513, elle est équipée d’une valve à hélium, avec une étanchéité jusqu’à 200 mètres. Ce modèle se distingue par un boîtier gravé d’un numéro d’émission unique pour chaque montre COMEX. Sa rareté et son état impeccable en font une montre de collection de choix.

Rolex Sea-Dweller COMEX réf. 1665

La Sea-Dweller COMEX réf. 1665 est l’une des montres les plus emblématiques de Rolex, réputée pour sa robustesse et sa conception spécialement adaptée pour les plongées profondes. Cette montre, née d’une collaboration entre Rolex et le projet SEALAB de la Navy, est l’incarnation de la montre outil par excellence. Cet exemplaire exceptionnel, en parfait état et avec tous les documents originaux, est l’un des trésors les plus recherchés par les passionnés d’horlogerie.

Rolex Submariner COMEX réf. 16800

La référence 16800, également connue sous le nom de Submariner « transitional », introduit une plus grande profondeur de plongée et des verres saphir plats, marquant une évolution vers la référence 16610. Cet exemplaire particulier a appartenu à un plongeur COMEX des années 1980, avec des documents retraçant ses plongées, un atout unique qui confère une authenticité supplémentaire à cette pièce.

Rolex Submariner COMEX réf. 16610

Dernière Submariner produite pour COMEX, la réf. 16610 incarne le style classique des montres de plongée des années 1990. Bien que la technologie des ordinateurs de plongée ait pris le relais, les montres 16610 étaient encore portées en tant qu’accessoires fiables et robustes. Cet exemplaire en excellent état, actuellement en vente sur le marché de l’occasion, représente l’une des dernières montres « outil » créées par Rolex pour les professionnels de la plongée.

Rolex Sea-Dweller COMEX réf. 16600

Enfin, la Sea-Dweller COMEX réf. 16600 marque la fin de l’ère COMEX chez Rolex. Produite en 2005, bien après la fin officielle de la collaboration en 1997, elle conserve le design et la technicité propres aux modèles destinés aux professionnels. Cet exemplaire quasi neuf est un véritable témoin de l’apogée des montres de plongée de la marque.

Pourquoi les montres Rolex COMEX sont-elles si recherchées ?

Les Rolex COMEX sont prisées pour leur rareté et leur authenticité, mais aussi pour leur place dans l’histoire de la plongée professionnelle. Estimées à environ 3 000 unités produites sur 27 ans, ces montres portent chacune un numéro d’émission unique, conférant à chaque exemplaire une provenance certifiée, très appréciée des collectionneurs. Ces montres incarnent les derniers vestiges des « montres outil » créées spécifiquement pour les professionnels, consolidant ainsi leur statut d’objets de collection parmi les plus recherchés.

En conclusion, les Rolex COMEX ne sont pas seulement des montres rares ; elles représentent un pan important de l’histoire des montres de plongée et de l’exploration sous-marine. Pour les amateurs de montres, posséder une COMEX, c’est détenir un morceau d’histoire horlogère, un héritage de technicité et d’innovation qui continue d’influencer les montres modernes.