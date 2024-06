Découvrez les pièces horlogères les plus rares de la prochaine vente aux enchères « Important Watches » de Christie’s

La vente de New York comprend des modèles très convoités de Richard Mille, Patek Philippe, Rolex, Cartier, F.P.Journe et bien d’autres.

Un aperçu exclusif des montres rares

À l’approche de sa vente aux enchères en direct « Important Watches » au Rockefeller Center le 10 juin, Christie’s offre un premier aperçu de sa sélection soigneusement éditée de 118 montres rares et très désirables qui seront mises aux enchères.

Richard Mille RM56-02 AO Tourbillon Sapphire : Cette montre exceptionnelle, exploitant des matériaux pionniers et une micro-ingénierie de pointe, est l’une des plus rares de la marque. Elle devrait atteindre entre 2 760 000 € et 3 680 000 € .

Richard Mille RM52-01 CA-FQ Tourbillon Skull : Ce modèle, également très limité, est estimé entre 690 000 € et 920 000 €.

Des montres de marques prestigieuses

Rebecca Ross, chef des ventes chez Christie’s New York, souligne l’excitation autour de cette édition particulièrement riche et diversifiée. La vente comprendra des merveilles horlogères modernes, contemporaines et vintage, y compris des pièces rares et significatives de Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier et Vacheron Constantin, ainsi que des œuvres d’horlogers indépendants tels que F.P.Journe et Daniel Roth.

F.P.Journe Tourbillon Souverain Ruthenium : Numéro 33 sur 33, cette pièce unique est estimée entre 230 000 € et 320 000 € .

Daniel Roth Jumping Hours Retrograde : Squelettée en or blanc et sertie de diamants, elle devrait se vendre entre 18 400 € et 36 800 €.

Les montres historiques et prototypes

Les amateurs d’histoire horlogère seront ravis par la présence de pièces historiques et de prototypes uniques :

Rolex Ref. 6098 Prototype Pre-Explorer : Portée par le Colonel Patrick Douglas Baird lors de l’expédition arctique Suisse-Canadienne de Baffin Island en 1953, cette montre pourrait atteindre entre 18 400 € et 36 800 € .

Patek Philippe Ref. 2526 Calatrava Duo : Composée d'or 18K avec un cadran personnalisé, cette montre est estimée entre 23 000 € et 41 400 €.

Les créations exquises de Cartier et Audemars Piguet

Parmi les montres à ne pas manquer, on trouve :

Audemars Piguet Ref. 5403-341 Cobra : En or blanc avec un cadran bleu argenté, elle est estimée entre 9 200 € et 18 400 € .

Cartier Gondole, Cloche, Bagnoire et Tank Asymmétrique : Ces modèles devraient se vendre entre 9 200 € et 64 400 €.

Présentation lors de la Luxury Week de Christie’s

Tous les lots seront exposés durant la Luxury Week de Christie’s au Rockefeller Center du 6 au 10 juin. Les amateurs de montres pourront admirer ces chefs-d’œuvre avant la vente aux enchères tant attendue.

En découvrant cette sélection rare et précieuse, les passionnés d’horlogerie auront une occasion unique d’acquérir des pièces historiques et contemporaines exceptionnelles. Assurez-vous de ne pas manquer cette vente aux enchères qui promet d’être un événement marquant pour les collectionneurs et les amateurs de montres de luxe.