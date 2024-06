Découvrez les nouvelles variations de couleurs de l’iconique Hamilton Khaki Field Mechanical 38mm

Hamilton enrichit sa collection de montres de terrain avec trois nouvelles versions colorées de la Khaki Field Mechanical 38mm. Plongez dans les détails de ces modèles qui allient robustesse, élégance et histoire militaire.

Une histoire de robustesse et de précision

Depuis plus de 130 ans, Hamilton fabrique des montres pour les professionnels et les passionnés. Basée à Lancaster, en Pennsylvanie, la marque a contribué à l’expansion vers l’ouest des États-Unis en produisant des montres de chemin de fer d’une précision exemplaire, essentielles pour éviter les accidents et garantir le bon fonctionnement des chemins de fer.

Avec le début de la Première Guerre mondiale, Hamilton avait déjà établi sa réputation de fabricant de montres robustes et fiables, fournissant des montres aux soldats. C’est dans les tranchées de la ligne de front que la montre de terrain est née. Les soldats avaient besoin de montres simples, lisibles et capables de résister aux rigueurs du service militaire. Les grands chiffres arabes faciles à lire, les aiguilles surdimensionnées et les dimensions modestes répondaient parfaitement à ce besoin.

Les nouvelles variantes de la khaki field mechanical 38mm

Hamilton propose maintenant la Khaki Field Mechanical 38mm dans deux nouvelles versions à cadran blanc et bleu, ainsi qu’un nouveau boîtier en bronze avec un cadran blanc. Ces nouvelles versions ne réinventent pas l’icône mais la raffinent avec de nouvelles options de couleurs.

Variantes en acier inoxydable : Les modèles à cadran blanc et bleu sont équipés de boîtiers en acier inoxydable et de bracelets en textile NATO, bleu pour le cadran bleu et noir pour le cadran blanc. Les chiffres arabes de 1 à 12 sont complétés par des chiffres plus petits de 13 à 24, offrant une lisibilité optimale.

Les modèles à cadran blanc et bleu sont équipés de boîtiers en acier inoxydable et de bracelets en textile NATO, bleu pour le cadran bleu et noir pour le cadran blanc. Les chiffres arabes de 1 à 12 sont complétés par des chiffres plus petits de 13 à 24, offrant une lisibilité optimale. Variantes en bronze : La version en bronze CuSn8 présente un cadran blanc et un boîtier qui prendra une patine unique au fil du temps. Le boîtier en bronze contraste magnifiquement avec le bracelet NATO en cuir de veau marron chocolat.

Le mouvement H-50 : un cœur mécanique moderne

Chaque modèle est animé par le mouvement mécanique H-50 de Hamilton. Bien qu’à remontage manuel, ce mouvement est tout sauf archaïque, ayant été développé exclusivement par Hamilton pour ses montres à remontage manuel et offrant une réserve de marche allant jusqu’à 80 heures.

Le boîtier en bronze utilise un alliage de cuivre (91,78 %) et d’étain (8,18 %), offrant une teinte chaude distinctive. L’un des charmes du bronze est la patine naturelle qu’il prend avec le temps, les tons dorés brillants s’assombrissant pour raconter les aventures du porteur. Contrairement à la plupart des choses dans la vie, le boîtier en bronze peut être ramené à son éclat d’origine avec un peu de jus de citron, de bicarbonate de soude et un chiffon doux.

Une montre adaptée à toutes les aventures

Après des décennies de fabrication de montres de terrain pour un usage professionnel et civil, Hamilton sait comment créer une montre conçue pour les environnements sauvages. Que vos aventures vous mènent dans les profondeurs les plus sombres de la forêt tropicale ou dans le parc local, la Hamilton Khaki Field Mechanical 38mm est prête à relever le défi. Et, avec trois nouvelles variantes au choix, il y a une Khaki Field Mechanical 38mm pour chacun.

La Hamilton Khaki Field Mechanical 38mm est proposée au prix de 595 € en acier inoxydable et 895 € en bronze.

Choisir sa khaki field mechanical 38mm

Quelle que soit la version que vous choisissez, vous bénéficiez de la qualité et du savoir-faire d’Hamilton, une marque synonyme de montres de terrain robustes et fiables. Les nouvelles variantes ajoutent une touche de modernité et de personnalisation à un design classique, permettant à chacun de trouver la montre qui correspond à son style et à ses besoins.

Acier inoxydable : Parfait pour ceux qui recherchent une montre de terrain classique avec un look moderne et polyvalent.

Parfait pour ceux qui recherchent une montre de terrain classique avec un look moderne et polyvalent. Bronze : Idéale pour les aventuriers qui apprécient le charme unique et évolutif du bronze.

Avec ces nouvelles variations, Hamilton continue de prouver que même une icône intemporelle peut bénéficier de quelques ajustements subtils pour rester pertinente et désirable.