Découvrez les nouvelles stars de Huawei : la Watch GT 4 et le Band 9 disponibles dès le 12 avril !

Préparez-vous à l'arrivée des derniers joyaux de Huawei : la Watch GT 4 et le Band 9, dont la vente officielle est prévue pour le 12 avril 2024, après une période de prévente qui débutera le 8 avril.

Un design innovant et un affichage spectaculaire

La Huawei Watch GT 4 se démarque avec son écran AMOLED de 1,43 pouce pour le modèle de 46 mm (résolution de 326 ppi) et de 1,32 pouce pour le modèle de 41 mm (résolution de 352 ppi). Disponible dans des couleurs variées telles que l'argent Haoyue, le noir Magic Night, le blanc Frost et le vert Spruce, cette montre offre un choix de plus de 25 000 cadrans, permettant une personnalisation sans précédent.

Design octogonal unique

Grand écran AMOLED pour une meilleure visibilité

Choix étendu de cadrans pour une personnalisation maximale

Suivi de santé et de forme physique avancé

Équipée de la technologie Huawei TruSeen™ 5.5+, la Watch GT 4 offre une précision améliorée dans la mesure de la fréquence cardiaque, particulièrement pendant les exercices intenses. Avec plus de 100 modes d'exercice et des fonctions avancées de détection de santé, elle est l'alliée parfaite pour les amateurs de fitness. Les fonctionnalités de suivi de l'oxygène sanguin (SpO2) et de gestion du stress sont également intégrées pour garder une trace précise de votre bien-être.

Plus de 100 modes d'exercice

Suivi précis de la fréquence cardiaque et du SpO2

Outils de gestion du stress pour un quotidien plus serein

Fonctionnalités intelligentes pour une vie connectée

La Watch GT 4 permet de répondre aux appels Bluetooth, d'écouter de la musique indépendamment, de gérer votre emploi du temps, et de suivre vos tâches quotidiennes directement depuis votre poignet. Elle offre une expérience utilisateur fluide et enrichissante, idéale pour rester connecté et organisé en déplacement.

Appels Bluetooth et musique indépendante

Gestion des tâches et des rendez-vous

Visualisation et réponse aux SMS facilement

Autonomie et compatibilité exceptionnelles

La Huawei Watch GT 4 brille par son autonomie impressionnante : jusqu'à 14 jours pour le modèle de 46 mm et jusqu'à 7 jours pour le modèle de 41 mm. Sa compatibilité étendue avec les systèmes iOS et Android assure une expérience utilisateur sans accroc pour une variété impressionnante d'utilisateurs de smartphones.

Longue durée de vie de la batterie pour une utilisation prolongée

Compatibilité avec iOS et Android

Le Huawei Band 9 : un tracker de fitness léger et confortable

Le Huawei Band 9, déjà lancé à l'international, est un bracelet de fitness qui combine légèreté et confort. Disponible en cinq couleurs – jaune citron, rose clair, bleu électrique, blanc sable et noir étoilé – il est doté de fonctions de suivi du sommeil et offre une autonomie de batterie allant jusqu'à 14 jours.