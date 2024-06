Découvrez les nouvelles Seiko Prospex Marinemaster : la révolution sous-marine qui va vous faire plonger de plaisir

L’univers des montres de plongée s’apprête à vivre un véritable tsunami avec l’arrivée de deux nouveaux modèles Seiko Prospex Marinemaster. Ces garde-temps d’exception promettent de révolutionner votre expérience subaquatique tout en rendant hommage à un héritage horloger légendaire. Plongez avec nous dans les profondeurs de cette innovation qui risque de faire des vagues !

L’héritage aquatique de Seiko : une histoire qui ne prend pas l’eau

L’aventure sous-marine de Seiko a débuté en 1965 avec le lancement de sa première montre de plongée, la 62MAS. Cette pionnière japonaise a marqué l’histoire en établissant de nouveaux standards pour les montres subaquatiques :

Une résistance à l’eau impressionnante de 150 mètres

Un design axé sur la fonctionnalité

Un cadran large avec des index rectangulaires proéminents

Une lunette striée distinctive

Cette création visionnaire a posé les fondations d’une lignée de montres de plongée qui continue d’inspirer les horlogers de Seiko jusqu’à aujourd’hui. La 62MAS est devenue une véritable icône, dont l’ADN se retrouve dans les nouvelles éditions de montres de plongée de la marque.

Les nouvelles Prospex Marinemaster : quand l’innovation fait des vagues

En 2023, Seiko a lancé la Prospex Marinemaster 1965 Diver’s Modern Re-interpretation, une réinterprétation moderne de son modèle emblématique. Cet été, la marque japonaise enfonce le clou en dévoilant deux nouvelles variantes colorées qui promettent de faire sensation :

La SJE117J1 :

Un cadran turquoise clair qui évoque les eaux cristallines des lagons

Une lunette noire ultra brillante qui contraste élégamment avec le cadran

La SJE119J1 :

Un cadran bleu marine profond comme les abysses

Une lunette en aluminium dont la couleur rappelle un lapis-lazuli poli

Ces combinaisons de couleurs confèrent aux cadrans un éclat velouté et mettent magnifiquement en valeur leur structure horizontale, évocatrice du mouvement des vagues. Un détail subtil : contrairement à la 62MAS originale, le guichet de date a été déplacé entre 4 et 5 heures pour une lecture plus discrète.

Une prouesse technique qui ne manque pas de profondeur

Les nouvelles Prospex Marinemaster ne se contentent pas d’être belles, elles sont aussi des merveilles d’ingénierie horlogère :

Le calibre automatique 6L37 permet à ces montres d’être les plus fines de la gamme de plongée Seiko

permet à ces montres d’être les plus fines de la gamme de plongée Seiko Un diamètre de 39 mm pour un confort optimal au poignet

Une hauteur de seulement 12,3 mm, un exploit pour une montre de plongée

Une résistance à l’eau de 200 mètres, parfaite pour l’exploration sous-marine

Le boîtier en acier inoxydable poli et brossé offre :

Une résistance antimagnétique jusqu’à 4 800 A/m

Un fond transparent pour admirer le mouvement

Un bracelet multi-maillons en métal avec fermoir de sécurité et extension pour combinaison de plongée

Une exclusivité qui va faire des remous

Les amateurs d’horlogerie et les plongeurs passionnés devront faire preuve de patience :

Les Seiko SJE117J1 et SJE119J1 seront disponibles à partir de juillet 2024

seront disponibles à partir de juillet 2024 Le prix de vente conseillé est fixé à 2 600 euros

Ces montres s’annoncent comme des pièces de collection incontournables, alliant l’héritage horloger de Seiko à une esthétique contemporaine et des performances de pointe.

L’expertise Seiko : une profondeur d’expérience inégalée

La sortie de ces nouvelles Prospex Marinemaster n’est pas un coup de chance, mais le résultat de décennies d’expérience dans la conception de montres de plongée :

Plus de 50 ans d’innovation depuis la première 62MAS

Une connaissance approfondie des besoins des plongeurs professionnels et amateurs

Un savoir-faire technique permettant de repousser constamment les limites

Seiko a su évoluer tout en restant fidèle à son ADN :

Conservation des éléments iconiques (index rectangulaires, lunette striée)

Intégration de technologies de pointe (mouvement ultra-fin, résistance antimagnétique)

Amélioration constante des performances (étanchéité, lisibilité)

Un investissement qui ne prend pas l’eau

Investir dans une Seiko Prospex Marinemaster, c’est s’offrir bien plus qu’une simple montre :

Un outil de plongée fiable et performant

Un objet de design contemporain

Un morceau d’histoire horlogère

Une potentielle valeur d’investissement

Ces montres s’adressent à un large éventail d’amateurs :

Les plongeurs chevronnés en quête d’un instrument de précision

Les collectionneurs à la recherche de pièces exclusives

Les amateurs de design épuré et fonctionnel

Les passionnés d’horlogerie japonaise

Avec ces nouvelles Prospex Marinemaster, Seiko prouve une fois de plus sa capacité à conjuguer héritage et innovation. Ces garde-temps ne se contentent pas de mesurer le temps, ils racontent une histoire fascinante de conquête des profondeurs et d’excellence horlogère. Que vous soyez plongeur aguerri ou simple amateur de belles montres, ces Seiko risquent bien de vous faire perdre pied et de vous entraîner dans les profondeurs de la passion horlogère.