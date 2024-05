Découvrez les nouvelles ReSec Manufacture : Le chef-d’œuvre audacieux de Chronoswiss !

La marque horlogère suisse Chronoswiss poursuit sa métamorphose avec le lancement de trois nouvelles montres ReSec Manufacture. Ces garde-temps allient des caractéristiques emblématiques de la marque à un design résolument moderne, et arborent des cadrans audacieux qui ne manqueront pas d'attirer tous les regards.

Un nouveau chapitre pour Chronoswiss

En mars dernier, Chronoswiss avait déjà surpris en présentant les modèles Strike Two Golden Gear et H2O lors du salon Watches and Wonders 2024. Ces montres marquaient le début d'une nouvelle ère stylistique pour la marque, tout en conservant des éléments distinctifs comme la lunette cannelée et la couronne oignon. Aujourd'hui, la collection ReSec Manufacture vient enrichir cette offensive design avec trois déclinaisons hautes en couleur.

Trois versions, trois univers

La série ReSec Manufacture se compose de trois modèles, tous logés dans un boîtier en titane de grade 5 de 42 mm de diamètre pour 14,2 mm d'épaisseur :

La ReSec Manufacture Helium associe une lunette et une couronne en or rouge 18 carats à un cadran orange vif guilloché à la main, avec des accents bleus. Son boîtier arbore une finition mate.

associe une lunette et une couronne en or rouge 18 carats à un cadran orange vif guilloché à la main, avec des accents bleus. Son boîtier arbore une finition mate. La ReSec Manufacture Vertical Red se distingue par son cadran à rayures verticales Côtes de Genève, rehaussé d'un revêtement CVD (dépôt chimique en phase vapeur). Ici, le boîtier adopte une finition polie.

se distingue par son cadran à rayures verticales Côtes de Genève, rehaussé d'un revêtement CVD (dépôt chimique en phase vapeur). Ici, le boîtier adopte une finition polie. Enfin, la ReSec Manufacture Obsidian se pare d'un cadran noir guilloché avec des touches d'or rouge. La carrure est traitée par un revêtement CVD noir, tandis que la lunette et l'anneau entourant le fond sont en or rouge.

Chaque montre est proposée avec un bracelet en caoutchouc assorti au cadran.

Un mouvement manufacture inédit

Les montres ReSec Manufacture sont animées par le nouveau calibre C.6005, développé par Chronoswiss et produit par La Joux-Perret. Ce mouvement automatique offre une réserve de marche de 55 heures et bat à une fréquence de 28 800 alternances par heure (4 Hz).

Côté affichage, on retrouve une indication des heures à 12h et une aiguille centrale pour les minutes, toutes deux dotées de Super-LumiNova assorti aux index en céramique. Mais la véritable vedette est l'aiguille des secondes rétrogrades à 6h, une complication typique de Chronoswiss magistralement exécutée ici.

Des montres prêtes à plonger

Étanches jusqu'à 100 mètres, les ReSec Manufacture vous accompagneront sans crainte à la piscine ou à la plage. Elles sont équipées d'un verre saphir antireflet des deux côtés, et d'un fond transparent en saphir permettant d'admirer le mouvement. Chaque variante est limitée à 100 exemplaires numérotés, comme l'indique la mention sur la gauche du cadran.

Prix et disponibilité

Cette trilogie ReSec Manufacture incarne parfaitement la nouvelle direction artistique de Chronoswiss, entre héritage et modernité. Si les trois modèles sont superbes, la version Vertical Red se démarque par son cadran hypnotisant.

Forcément, cette excellence a un prix : comptez 15 300 € pour la Helium, 14 800 € pour la Vertical Red et 23 400 € pour l'Obsidian, en raison de ses éléments en or. Un positionnement certes élevé, mais qui se justifie par l'originalité et la qualité de réalisation de ces garde-temps hors du commun.

Les nouvelles Chronoswiss ReSec Manufacture sont d'ores et déjà disponibles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel de la marque.