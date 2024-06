Découvrez les nouvelles Omega Speedmaster Moonwatch bi-colores en or Moonshine et or Sedna

La tendance bicolore fait son grand retour avec les dernières nouveautés d’Omega : deux modèles époustouflants de Speedmaster Moonwatch en or Moonshine et or Sedna.

Présentation des nouvelles Omega Speedmaster Moonwatch bi-colores

Omega vient de dévoiler deux nouveaux modèles bi-colores de la légendaire Omega Speedmaster Moonwatch, utilisant les alliages exclusifs de la marque : l’or Moonshine 18 carats et l’or Sedna 18 carats. Ces nouvelles montres reprennent les caractéristiques iconiques de la Moonwatch, tout en introduisant des éléments en or bicolore sur le boîtier et le bracelet.

Boîtier de 42 mm avec maillons centraux en or

Cristal saphir et fond de boîtier transparent

Calibre Master Chronometer 3861 à remontage manuel

Lunette Ceragold en céramique

Le modèle en or Moonshine présente un cadran argenté avec des sous-cadrans assortis en or Moonshine, tandis que le modèle en or Sedna arbore un cadran PVD recouvert de Sedna Gold.

Disponibilité et prix des nouveaux modèles

Les nouvelles Omega Speedmaster Moonwatch bi-colores sont désormais disponibles dans certaines boutiques Omega sélectionnées. Le prix de vente conseillé pour ces modèles est de 16 800 €.

Les caractéristiques techniques des nouvelles Speedmaster bi-colores

Les nouvelles Speedmaster bi-colores se distinguent non seulement par leur esthétique, mais aussi par leurs innovations techniques et leurs matériaux de haute qualité.

Lunette Ceragold : contrairement aux modèles précédents équipés d’insertions en aluminium, ces nouvelles montres utilisent un mélange unique de céramique et d’or.

: contrairement aux modèles précédents équipés d’insertions en aluminium, ces nouvelles montres utilisent un mélange unique de céramique et d’or. Alliages exclusifs d’Omega : l’or Moonshine, introduit en 2019 pour le 50e anniversaire d’Apollo 11, et l’or Sedna, ajoutent une touche de luxe et de durabilité.

: l’or Moonshine, introduit en 2019 pour le 50e anniversaire d’Apollo 11, et l’or Sedna, ajoutent une touche de luxe et de durabilité. Calibre 3861 : un mouvement de précision certifié Master Chronometer, garantissant une performance et une fiabilité exceptionnelles.

Une longue tradition de montres en or chez Omega

Depuis l’introduction de l’or Moonshine en 2019 et son déploiement dans la production générale en 2022, Omega n’a cessé de développer sa gamme de montres en or. Les modèles en or Moonshine et en or Sedna viennent s’ajouter aux modèles existants en or Canopus (or blanc exclusif d’Omega).

Comparaison avec d’autres modèles de montres de luxe

En termes de positionnement sur le marché, les nouvelles Speedmaster bi-colores se situent juste en dessous des modèles entièrement en or, qui peuvent atteindre plus de 37 000 €. Par rapport à la Rolex Daytona bicolore, qui est proposée à **18 600 €**, les nouvelles Speedmaster offrent un excellent rapport qualité-prix pour les amateurs de montres de luxe.

Les perspectives futures pour les Speedmaster bi-colores

Avec ces nouvelles Speedmaster bi-colores, Omega pourrait bien annoncer une nouvelle tendance pour ses futurs modèles. L’introduction de la lunette Ceragold pourrait être un signe que cette technologie sera étendue à d’autres montres de la gamme Omega.

Nos impressions sur les nouvelles Speedmaster bi-colores

Les premières images des nouvelles Omega Speedmaster Moonwatch bi-colores montrent une exécution particulièrement réussie du modèle en or Moonshine, avec un cadran argenté qui se marie harmonieusement avec le boîtier en acier inoxydable et la lunette noire en céramique.

Pourquoi choisir une Omega Speedmaster Moonwatch bi-colore?

Pour les passionnés de montres, ces nouveaux modèles offrent une combinaison parfaite entre tradition et innovation. L’usage des matériaux exclusifs d’Omega, associés à un design classique, font de ces montres un choix incontournable pour ceux qui cherchent à allier élégance et performance.

En somme, les nouvelles Omega Speedmaster Moonwatch bi-colores sont une addition fascinante à la gamme déjà impressionnante d’Omega, promettant de séduire les amateurs de montres de luxe avec leur esthétique raffinée et leurs innovations techniques. N’attendez plus pour découvrir ces merveilles horlogères dans les boutiques Omega sélectionnées.