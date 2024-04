Découvrez les nouvelles éditions de la Zodiac Super Sea Wolf GMT : un mélange de couleurs audacieuses et d’innovation technique !

Les nouvelles versions de la montre GMT de Zodiac combinent esthétique audacieuse et mécanisme de pointe pour séduire les amateurs d'horlogerie.

Présentation des nouveaux modèles

La Zodiac Super Sea Wolf GMT est reconnue pour son design fonctionnel et ses couleurs vives. Avec les nouvelles versions « Sherbet » et « Neon », Zodiac continue de marquer les esprits par son audace esthétique. Ces modèles limités, souvent épuisés, reviennent sur le marché avec un nouveau mouvement, promettant de ravir les collectionneurs et les nouveaux amateurs.

Caractéristiques techniques

Chaque nouvelle montre présente un boîtier en acier inoxydable de 40mm de diamètre pour une épaisseur de 13.6mm, et offre une résistance à l'eau jusqu'à 200 mètres. Les montres sont équipées d'un bracelet de style Jubilee à cinq rangs, qui complète parfaitement leur esthétique rétro.

Mouvement : Le nouveau calibre STP 7-20 GMT, développé par le groupe Fossil, remplace l'ancien Soprod C125, offrant une réserve de marche de 40 heures et fonctionnant à une fréquence de 28,800 alternances par heure.

Fonctionnalités: Outre l'affichage de la date, ces montres disposent d'une lunette bicolore permettant de lire un second fuseau horaire, idéal pour les voyageurs.

Design et affichage

Le modèle en noir et gris propose un cadran argenté à effet sunburst avec des index appliqués et une luminosité blanche pour une lecture aisée dans l'obscurité. La lunette est équipée d'un insert noir et gris avec des marquages horaires blancs, offrant un contraste élégant.

Quant au modèle en rose et blanc, il affiche un cadran noir avec des marqueurs appliqués et des aiguilles assorties au rose vif de la lunette, renforçant son allure audacieuse et estivale.

Esthétique et choix de couleur

Les deux modèles montrent la capacité de Zodiac à utiliser des couleurs vives et attrayantes. Le modèle noir et gris pourrait facilement devenir un choix quotidien grâce à son élégance sobre, tandis que le modèle rose et blanc, avec ses couleurs vives, se prête parfaitement à une utilisation estivale ou comme pièce de collection distinctive.

Perspectives et avenir

Avec un prix de vente conseillé de 1995 euros, ces montres sont positionnées comme des options abordables pour ceux qui cherchent à acquérir une GMT performante et stylée. La qualité de fabrication de Zodiac et le design attrayant des Super Sea Wolf GMT en font des montres convoitées, promettant de continuer à impressionner avec de futures éditions équipées du nouveau mouvement.

En résumé, que vous préfériez une montre GMT raffinée ou une pièce éclatante, les nouveaux modèles de la Zodiac Super Sea Wolf GMT sont prêts à répondre à vos attentes. Visitez le site officiel de Zodiac Watches pour plus d'informations et faites-nous savoir dans la section des commentaires quel modèle vous préférez.