Découvrez les nouvelles Doxa SUB 200T Diamonds : élégance et luxe dans l’univers des montres de plongée

Les montres de plongée Doxa SUB 200T Diamonds redéfinissent le concept de montre utilitaire en le combinant avec un luxe éclatant. Avec leurs cadrans en nacre et leurs lunettes serties de pierres précieuses, ces modèles audacieux marquent une évolution vers une horlogerie haut de gamme au sein de la célèbre marque suisse.

Une collection exclusive aux couleurs emblématiques de Doxa

La collection SUB 200T Diamonds comprend sept variations colorées, chacune reprenant les teintes les plus appréciées des collections Doxa contemporaines. On retrouve les classiques Professional (orange), Sharkhunter (noir), Caribbean (bleu), Aquamarine (turquoise), Whitepearl (blanc) et Sea Emerald (vert). Une nouvelle teinte, Ocean Dream (rose), fait également son apparition, ajoutant une touche inédite à la gamme.

Contrairement à d’autres séries, certaines teintes comme Searambler (argent) et Divingstar (jaune) sont absentes, laissant place à des choix chromatiques soigneusement sélectionnés pour cette édition sertie de diamants.

Un design iconique avec des détails luxueux

Les montres SUB 200T Diamonds s’appuient sur le design signature de Doxa avec un boîtier en acier inoxydable 316L de 39 mm, une épaisseur de 10,7 mm, et une distance corne à corne de 41,5 mm. Leur forme coussin emblématique est protégée par un verre saphir plat et une couronne vissée ornée du logo en forme de poisson de la marque.

Leur étanchéité jusqu’à 200 mètres garantit leur robustesse malgré leur apparence luxueuse. La lunette unidirectionnelle, élément clé des montres de plongée, est ici revisitée avec un sertissage de 107 diamants et de 13 pierres précieuses colorées disposées sur les marqueurs de cinq minutes. Les types de pierres varient selon les coloris : saphirs pour Professional, Caribbean et Ocean Dream, diamants noirs pour Sharkhunter et Whitepearl, émeraudes pour Sea Emerald, et tourmalines Paraiba pour Aquamarine.

Un cadran en nacre pour un éclat inégalé

Les cadrans des SUB 200T Diamonds sont fabriqués à partir de nacre véritable, teintée pour correspondre à chaque coloris. Cette surface chatoyante rehausse le design traditionnel des montres de plongée Doxa tout en ajoutant une touche sophistiquée et raffinée. Contrairement aux modèles standard, ces montres disposent d’index appliqués, renforçant leur aspect haut de gamme.

Les aiguilles et les marqueurs d’heure sont recouverts de Super-LumiNova pour une lisibilité optimale, même dans l’obscurité, alliant ainsi esthétique et fonctionnalité.

Un bracelet perles de riz pour un confort et une élégance intemporels

Chaque montre de la collection est équipée du bracelet emblématique « perles de riz » en acier inoxydable de Doxa. Ce bracelet, connu pour son confort et sa souplesse, se compose de maillons solides fixés par des vis unilatérales et est doté d’une boucle déployante avec un système d’extension sans outil. Cette configuration renforce le positionnement luxueux de ces montres, bien que les bracelets en caoutchouc FKM des modèles standards restent compatibles pour ceux qui recherchent une allure plus décontractée.

Un mouvement automatique fiable et éprouvé

Les SUB 200T Diamonds embarquent un mouvement automatique suisse, probablement le Sellita SW200, réputé pour sa fiabilité. Avec une fréquence de 28 800 vibrations par heure (4 Hz) et une réserve de marche de 38 heures, ce calibre offre des performances solides. Bien qu’il ne soit pas certifié chronomètre, il reste une option robuste et accessible pour une montre de ce segment.

Une montre de plongée qui embrasse le luxe

Les SUB 200T Diamonds représentent une transition marquante pour Doxa, qui s’éloigne des montres utilitaires traditionnelles pour s’orienter vers un marché plus axé sur le luxe. Ces modèles gemmés, bien qu’inhabituels pour une montre de plongée, séduiront les amateurs de pièces horlogères audacieuses et sophistiquées.

Affichant un prix de vente conseillé de 8 900 €, ces montres se positionnent comme les plus onéreuses de la collection actuelle de Doxa. Exclusivement disponibles chez les détaillants agréés, elles renforcent l’expérience premium de la marque en magasin.

Une nouvelle vision de l’élégance sous-marine

Avec les SUB 200T Diamonds, Doxa montre qu’une montre de plongée peut allier fonctionnalité et raffinement. Ces modèles s’adressent à ceux qui cherchent à concilier performance et esthétique dans une pièce à la fois robuste et luxueuse.